ESTREIA
Nova obra reúne 18 artistas baianos em contos sobre Salvador
Lançamento acontece na Vila Literária da Flipelô
A obra “Onde Salvador Floresce” reúne 18 autores e artistas baianos em um novo lançamento da literatura da Bahia. A coletânea reúne dez contos ambientados em diferentes bairros da capital baiana, trazendo histórias que refletem a diversidade de Salvador.
O lançamento acontece no domingo, 9 de agosto, às 15h, na Vila Literária da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), no Largo Tereza Batista, localizado no Pelourinho, em Salvador (BA).
Organizada pelos autores Deco Lipe e Anderson Shon, cada história oferece ao leitor uma oportunidade de conhecer a vida desses lugares, tanto por meio da história quanto pelas imagens criadas em torno dela.
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Sobre os artistas e autores
Entre os nomes da literatura baiana presentes no livro estão multiartistas, escritores e ilustradores, sendo eles: Alice Guedes, Amanda Soares, Ana Paula Bispo, Anderson Shon, Bibby Rocha, Breno Scofield, Bruno Bua, Bruno Santana.
Além de Chao Gizan, Daniel Cesart, Deco Lipe, Dyo, Hugo Canuto, Ian Fraser, João Mendes, Lorena Ribeiro, Richard Xavier e Roberta Gurriti.
De acordo com Deco Lipe, que assina a organização da antologia ao lado de Anderson Shon, a criação do livro foi um ato de afeto e diversidade.
"Reunir essas 18 pessoas e pensar nesse projeto é fazer florescer o amor pela nossa cidade. Temos artistas de diversos bairros e vivências, mostrando a nossa pluralidade na escrita, no traço e no afeto. É uma obra sobre as múltiplas formas de amar e de se relacionar com Salvador”, destaca.
SERVIÇO
- O quê: Lançamento do livro “Onde Salvador floresce”
- Quando: 09 de agosto, domingo, às 15h
- Onde: Vila Literária da Flipelô, no Largo Tereza Batista, Pelourinho, Salvador (BA)
- Autores: Alice Guedes, Amanda Soares, Ana Paula Bispo, Anderson Shon, Bibby Rocha, Breno Scofield, Bruno Bua, Bruno Santana, Chao Gizan, Daniel Cesart, Deco Lipe, Dyo, Hugo Canuto, Ian Fraser, João Mendes, Lorena Ribeiro, Richard Xavier e Roberta Gurriti.
- Editora: P55 Edição
- Preço do livro: R$ 60,00