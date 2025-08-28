Menu
HOME > CULTURA
AGENDA CULTURAL

O que fazer em Salvador: shows de Edson Gomes, Ney Matogrosso e mais

Programação cultural de Salvador está recheada de diferentes opções para agradar os mais variados públicos

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

28/08/2025 - 7:13 h
Edson Gomes é uma das atrações do Festival A Tarde Fm
A capital baiana segue com uma programação cultural diversa e cheia de opções para todos os gostos neste fim de semana. De grandes shows e espetáculos teatrais a exposições de arte, atividades infantis e eventos ao ar livre, Salvador oferece experiências que unem entretenimento, cultura e lazer em diferentes pontos da cidade.

Para quem curte música ao vivo, há desde apresentações intimistas em espaços culturais até grandes encontros nos palcos da cidade. Incluindo grandes shows na Arena A TARDE. O teatro também marca presença com peças que vão do humor ao drama, passando por montagens autorais e clássicos revisitados.

Ainda não sabe o que fazer em Salvador neste final de semana? A agenda cultural do Portal A TARDE te ajuda! Confira a lista de eventos que vão desde sambas até o jazz.

🎶 MÚSICA

Salvador está com uma programação recheada para quem ama música
⏭️ Festival A Tarde Fm

  • Onde: Arena A TARDE - Salvador - BA
  • Datas: 30 e 31 de agosto
  • Horário: 16h às 22h
  • Atrações: Thathi, BaianaSystem, Sandra Sá, Margareth Menezes, Marcos Clement, Maria Gadú, Rael e Edson Gomes
  • Ingressos: Entre R$ 40 e R$ 400
  • Vendas: Ticketmaker

⏭️ Ney Matogrosso - Bloco na Rua

  • Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves – Salvador/BA
  • Datas: 29 e 30 de agosto
  • Horário: 19h
  • Ingressos: EntreR$ 110 (meia) e R$ 220 (inteira)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Show Palavra-Canta – Jorge LA Matheus

  • Local: Circo Picolino – Salvador/BA
  • Datas: 22 e 29 de agosto (sextas-feiras)
  • Horário: 19h
  • Espetáculo: Palavra-Canta, com direção de Verônica Tamaoki
  • Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia) | R$ 10 (social)
  • Mais informações: No Instagram @circopicolino

⏭️ Fagner apresenta clássicos da carreira na Concha Acústica de Salvador

  • Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves – Salvador/BA
  • Datas: 31 de agosto
  • Horário: 19h
  • Atrações: Sucessos da carreira de Fagner e homenagens a Luiz Gonzaga, Cartola e Florbela Espanca
  • Ingressos: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)
  • Vendas: ingresse.com

⏭️ New Rock Fest - Mórbido sistema, Redblooms, Carnage e Semanovsky

  • Local: Discodelia Pub, Salvador - BA
  • Data: 29 de agosto
  • Horário: 19h
  • Ingressos: Entre R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteiras)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Illy - Samba Djanira

  • Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia
  • Datas: 30 de agosto
  • Horário: 22h
  • Ingressos: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Culinária Musical - Aniversário da Casa Rosa

  • Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia
  • Datas: 31 de agosto
  • Horário: 12h
  • Atrações: Sambista Gal do Beco recebe Juliana Ribeiro no Pátio Viração
  • Ingressos: R$ 40
  • Vendas: Sympla

⏭️ Quinta da Casa – Ternoar

  • Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia
  • Datas: 28 de agosto
  • Horário: 20h
  • Atrações: Banda Ternoar
  • Ingressos: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Show Bar do Jô

  • Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho
  • Data: 29 de agosto
  • Horário: 20h
  • Ingressos: Entre R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Fragmentos de Amor

  • Local: Pátio da igreja do Santo Antônio além do Carmo, Salvador - BA
  • Data: 30 de agosto
  • Horário: 16h
  • Ingressos: R$ 50
  • Vendas: Sympla

⏭️ Preciosa na Colaboraê

  • Local: Colaboraê, Salvador - BA
  • Data: 30 de agosto
  • Horário: 17h
  • Atrações: Ana Gabriela e Julinha Carvalho
  • Ingressos: R$ 65
  • Vendas: Sympla

⏭️ Samba Bossa Nova

  • Local: Teatro Gamboa, Salvador - BA
  • Data: 28 de agosto
  • Horário: 19h
  • Ingressos: R$ 20 (meia) R$ 40 (inteira)
  • Vendas: Sympla

⏭️ QUEDÉ: Lançamento do Álbum - Angela Velloso

  • Local: Teatro 2 de Julho , Salvador - BA
  • Data: 28 de agosto
  • Horário: 20h
  • Ingressos: R$ 20 (meia) R$ 40 (inteira)
  • Vendas: Sympla

🎭 TEATRO

Salvador está com uma programação recheada para quem ama teatro
⏭️ Stand Up com Fabio Rabin

  • Local: Teatro Jorge Amado
  • Data: 31 de agosto
  • Horário: 20h
  • Ingressos: Entre R$ 50 e R$ 140
  • Vendas: Sympla

⏭️ Fanta e Pandora, Uma Folia em Cena

  • Local: Teatro Módulo
  • Data: 29 de agosto
  • Horário: 20h
  • Ingressos: Entre R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Gabinete com a Vasa

  • Local: Teatro Jorge Amado
  • Data: 29 de agosto
  • Horário: 20h
  • Ingressos: Entre R$ 40 e R$ 120
  • Vendas: Sympla

⏭️ Renato Piaba - 30 anos de carreira

  • Local: Rei Caranguejo, Salvador - BA
  • Data: 29 de agosto
  • Horário: 20h
  • Ingressos: R$ 30
  • Vendas: Sympla

⏭️ A Sogra Que Pedi a Deus

  • Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA
  • Data: 28 de agosto
  • Horário: 20h
  • Ingressos: R$ 25 (meia) R$ 50 (inteira)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Candomblé da Barroquinha

  • Local: Espaço Cultural da Barroquinha, Salvador - BA
  • Data: 29 de agosto
  • Horário: 19h
  • Ingressos: R$ 30 (meia) R$ 60 (inteira)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Nós versus Eles

  • Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho
  • Data: 29, 30 e 31 de agosto
  • Horário: dias 29 e 31 às 20h; dia 30 às 17h
  • Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia)
  • Vendas: Sympla

    • 🍭 INFANTIL

    Salvador também tem uma programação para crianças
    ⏭️ Casa Barriga (Espetáculo Infantojuvenil)

    • Onde: Teatro Módulo (Pituba)
    • Datas: 10, 17, 24 e 31 de agosto (domingos), às 11h
    • Ingressos: R$ 50 (inteira); R$ 25 (meia-entrada)
    • Vendas: Sympla

    ⏭️ Planetário e Observatório UFBA - SESSÃO INFANTIL

    • Onde: Planetário e Observatório da UFBA - Universidade Federal da Bahia - R. Barão de Jeremoabo, 1974 - Ondina, Salvador - BA, 40170-115,1974, Salvador - Bahia
    • Datas: 29 a 30 de agosto
    • Ingressos: R$ 30 (inteira); R$ 15 (meia-entrada)
    • Vendas: Sympla

    ⏭️ Pililim, Uma Minhoca Autista

    • Local: TEATRO DA CIDADE, Salvador - BA
    • Data: 31 de agosto
    • Horário: 16h
    • Ingressos: R$ 80 (inteira) R$ 40 (meia)
    • Vendas: Sympla

    ⏭️ O Palhaço Resumido

    • Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho
    • Data: 30 de agosto
    • Horário: 16h
    • Ingressos: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia)
    • Vendas: Sympla

    🎨 EXPOSIÇÃO

    Salvador está com uma programação recheada para quem ama arte
    ⏭️ Exposição Mario Cravo Neto: Sob o Sol da Bahia

    • Local: Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA 
    • Abertura: 23 de julho, às 19h 
    • Período de visitação: de 24 de julho a 02 de novembro 
    • Horário: terça a domingo, das 9h às 17h30
    • Entrada: Gratuita

    ⏭️ Exposição Arquivo J.F.

    • Quando: Até 31 de agosto
    • Visitação: Quarta a sexta, das 14h às 19h | Sábados e domingos, das 13h às 17h
    • Onde: Galeria Jayme Fygura, Teatro Gamboa – Rua Direita de Santo Antônio, 135, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador (BA)

    ⏭️ Exposição Ele é Xangô - Nos Terreiros do Candomblé em Salvador, do fotógrafo e artista visual Iuri Marc

    • Quando: a partir das 11h do dia 02 de agosto a outubro de 2025
    • Local: Casa do Benin – Rua Pe Agostinho Gomes, 17 | Pelourinho, Salvador (BA)
    • Horários de Visitação: Terça a Sexta, das 10h às 17h; Sábados, das 09h às 16h
    • Entrada: Gratuita

    ⏭️ Exposição fotográfica “Daqui de Dentro”

    • Data de abertura: 19 de agosto de 2025 (terça-feira) às 17h
    • Visitação: de 20 a 31 de agosto, das 10h às 20h
    • Local: Museu de Arte Contemporânea da Bahia - MAC_BAHIA (Rua da Graça, 284, Salvador - BA)
    • Entrada: Gratuita
    • Atividades paralelas: oficinas de caixa mágica, rodas de conversa sobre prática educativa, sentido de justiça, direitos humanos e privação da liberdade

    ⏭️ Exposição Uma Foto para Evandro

    • Local: M.E Ateliê da Fotografia – Ladeira do Boqueirão, 6, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador-BA
    • Vernissage: 19 de agosto de 2025, às 19h30 (aberta para convidados)
    • Período de visitação: 19 de agosto a 5 de outubro, sexta a domingo, das 16h às 19h
    • Entrada: Gratuita

    ➡️ OUTROS

    Salvador está com uma programação variada
    ⏭️ VI Jornada do Patrimônio Cultural de Salvador

    • Onde: Abam, Vale do Dendê e Muncab – Salvador/BA
    • Datas: 27 a 29 de agosto
    • Horário: A partir das 9h
    • Programação: Palestras, mesas temáticas, oficina de acarajé, vivências, visita guiada e atividades artísticas
    • Inscrições: Gratuitas
    • Link de inscrições: clique aqui

    ⏭️ RETRÔ CBX 2 - A MISSÃO

    • Local: Centro Cultural SESI Casa Branca, Salvador - BA
    • Data: 30 de agosto
    • Horário: 19h
    • Ingressos: R$ 15
    • Vendas: Sympla

    x