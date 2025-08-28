O que fazer em Salvador: shows de Edson Gomes, Ney Matogrosso e mais

Edson Gomes é uma das atrações do Festival A Tarde Fm - Foto: Divulgação

A capital baiana segue com uma programação cultural diversa e cheia de opções para todos os gostos neste fim de semana. De grandes shows e espetáculos teatrais a exposições de arte, atividades infantis e eventos ao ar livre, Salvador oferece experiências que unem entretenimento, cultura e lazer em diferentes pontos da cidade.

Para quem curte música ao vivo, há desde apresentações intimistas em espaços culturais até grandes encontros nos palcos da cidade. Incluindo grandes shows na Arena A TARDE. O teatro também marca presença com peças que vão do humor ao drama, passando por montagens autorais e clássicos revisitados.



Ainda não sabe o que fazer em Salvador neste final de semana? A agenda cultural do Portal A TARDE te ajuda! Confira a lista de eventos que vão desde sambas até o jazz.

🎶 MÚSICA

Salvador está com uma programação recheada para quem ama música | Foto: Divulgação

⏭️ Festival A Tarde Fm

Onde: Arena A TARDE - Salvador - BA

Arena A TARDE - Salvador - BA Datas: 30 e 31 de agosto

30 e 31 de agosto Horário: 16h às 22h

16h às 22h Atrações: Thathi, BaianaSystem, Sandra Sá, Margareth Menezes, Marcos Clement, Maria Gadú, Rael e Edson Gomes

Thathi, BaianaSystem, Sandra Sá, Margareth Menezes, Marcos Clement, Maria Gadú, Rael e Edson Gomes Ingressos: Entre R$ 40 e R$ 400

Entre R$ 40 e R$ 400 Vendas: Ticketmaker

⏭️ Ney Matogrosso - Bloco na Rua

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves – Salvador/BA

Concha Acústica do Teatro Castro Alves – Salvador/BA Datas: 29 e 30 de agosto

29 e 30 de agosto Horário: 19h

19h Ingressos: Entre R$ 110 (meia) e R$ 220 (inteira)

Entre R$ 110 (meia) e R$ 220 (inteira) Vendas: Sympla

⏭️ Show Palavra-Canta – Jorge LA Matheus

Local: Circo Picolino – Salvador/BA

Circo Picolino – Salvador/BA Datas: 22 e 29 de agosto (sextas-feiras)

22 e 29 de agosto (sextas-feiras) Horário: 19h

Espetáculo: Palavra-Canta, com direção de Verônica Tamaoki

Palavra-Canta, com direção de Verônica Tamaoki Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia) | R$ 10 (social)

R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia) | R$ 10 (social) Mais informações: No Instagram @circopicolino

⏭️ Fagner apresenta clássicos da carreira na Concha Acústica de Salvador

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves – Salvador/BA

Concha Acústica do Teatro Castro Alves – Salvador/BA Datas: 31 de agosto

31 de agosto Horário: 19h

19h Atrações: Sucessos da carreira de Fagner e homenagens a Luiz Gonzaga, Cartola e Florbela Espanca

Sucessos da carreira de Fagner e homenagens a Luiz Gonzaga, Cartola e Florbela Espanca Ingressos: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira) Vendas: ingresse.com

⏭️ New Rock Fest - Mórbido sistema, Redblooms, Carnage e Semanovsky

Local: Discodelia Pub, Salvador - BA

Data: 29 de agosto

29 de agosto Horário: 19h

19h Ingressos: Entre R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteiras)

Entre R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteiras) Vendas: Sympla

⏭️ Illy - Samba Djanira

Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia

Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia Datas: 30 de agosto

30 de agosto Horário: 22h

22h Ingressos: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira) Vendas: Sympla

⏭️ Culinária Musical - Aniversário da Casa Rosa

Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia

Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia Datas: 31 de agosto

31 de agosto Horário: 12h

12h Atrações: Sambista Gal do Beco recebe Juliana Ribeiro no Pátio Viração

Sambista Gal do Beco recebe Juliana Ribeiro no Pátio Viração Ingressos: R$ 40

R$ 40 Vendas: Sympla

⏭️ Quinta da Casa – Ternoar

Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia

Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia Datas: 28 de agosto

28 de agosto Horário: 20h

20h Atrações: Banda Ternoar

Banda Ternoar Ingressos: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Vendas: Sympla

⏭️ Show Bar do Jô

Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho

Teatro Sesc-Senac Pelourinho Data: 29 de agosto

29 de agosto Horário: 20h

20h Ingressos: Entre R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

Entre R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) Vendas: Sympla

⏭️ Fragmentos de Amor

Local: Pátio da igreja do Santo Antônio além do Carmo, Salvador - BA

Pátio da igreja do Santo Antônio além do Carmo, Salvador - BA Data: 30 de agosto

30 de agosto Horário: 16h

16h Ingressos: R$ 50

R$ 50 Vendas: Sympla

⏭️ Preciosa na Colaboraê

Local: Colaboraê, Salvador - BA

Colaboraê, Salvador - BA Data: 30 de agosto

30 de agosto Horário: 17h

17h Atrações: Ana Gabriela e Julinha Carvalho

Ana Gabriela e Julinha Carvalho Ingressos: R$ 65

R$ 65 Vendas: Sympla

⏭️ Samba Bossa Nova

Local: Teatro Gamboa, Salvador - BA

Teatro Gamboa, Salvador - BA Data: 28 de agosto

28 de agosto Horário: 19h

19h Ingressos: R$ 20 (meia) R$ 40 (inteira)

R$ 20 (meia) R$ 40 (inteira) Vendas: Sympla

⏭️ QUEDÉ: Lançamento do Álbum - Angela Velloso

Local: Teatro 2 de Julho , Salvador - BA

Teatro 2 de Julho , Salvador - BA Data: 28 de agosto

28 de agosto Horário: 20h

20h Ingressos: R$ 20 (meia) R$ 40 (inteira)

R$ 20 (meia) R$ 40 (inteira) Vendas: Sympla

🎭 TEATRO

Salvador está com uma programação recheada para quem ama teatro | Foto: Divulgação

⏭️ Stand Up com Fabio Rabin

Local: Teatro Jorge Amado

Teatro Jorge Amado Data: 31 de agosto

31 de agosto Horário: 20h

20h Ingressos: Entre R$ 50 e R$ 140

Entre R$ 50 e R$ 140 Vendas: Sympla

⏭️ Fanta e Pandora, Uma Folia em Cena

Local: Teatro Módulo

Teatro Módulo Data: 29 de agosto

29 de agosto Horário: 20h

20h Ingressos: Entre R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)

Entre R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira) Vendas: Sympla

⏭️ Gabinete com a Vasa

Local: Teatro Jorge Amado

Teatro Jorge Amado Data: 29 de agosto

29 de agosto Horário: 20h

20h Ingressos: Entre R$ 40 e R$ 120

Entre R$ 40 e R$ 120 Vendas: Sympla

⏭️ Renato Piaba - 30 anos de carreira

Local: Rei Caranguejo, Salvador - BA

Rei Caranguejo, Salvador - BA Data: 29 de agosto

29 de agosto Horário: 20h

20h Ingressos: R$ 30

R$ 30 Vendas: Sympla

⏭️ A Sogra Que Pedi a Deus

Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA

Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA Data: 28 de agosto

28 de agosto Horário: 20h

20h Ingressos: R$ 25 (meia) R$ 50 (inteira)

R$ 25 (meia) R$ 50 (inteira) Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Candomblé da Barroquinha

Local: Espaço Cultural da Barroquinha, Salvador - BA

Espaço Cultural da Barroquinha, Salvador - BA Data: 29 de agosto

29 de agosto Horário: 19h

19h Ingressos: R$ 30 (meia) R$ 60 (inteira)

R$ 30 (meia) R$ 60 (inteira) Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Nós versus Eles

Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho

Teatro Sesc-Senac Pelourinho Data: 29, 30 e 31 de agosto

29, 30 e 31 de agosto Horário: dias 29 e 31 às 20h; dia 30 às 17h

dias 29 e 31 às 20h; dia 30 às 17h Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia)

R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia) Vendas: Sympla

🍭 INFANTIL

Salvador também tem uma programação para crianças | Foto: Divulgação

⏭️ Casa Barriga (Espetáculo Infantojuvenil)

Onde: Teatro Módulo (Pituba)

Teatro Módulo (Pituba) Datas: 10, 17, 24 e 31 de agosto (domingos), às 11h

10, 17, 24 e 31 de agosto (domingos), às 11h Ingressos: R$ 50 (inteira); R$ 25 (meia-entrada)

R$ 50 (inteira); R$ 25 (meia-entrada) Vendas: Sympla

⏭️ Planetário e Observatório UFBA - SESSÃO INFANTIL

Onde: Planetário e Observatório da UFBA - Universidade Federal da Bahia - R. Barão de Jeremoabo, 1974 - Ondina, Salvador - BA, 40170-115,1974, Salvador - Bahia

Planetário e Observatório da UFBA - Universidade Federal da Bahia - R. Barão de Jeremoabo, 1974 - Ondina, Salvador - BA, 40170-115,1974, Salvador - Bahia Datas: 29 a 30 de agosto

29 a 30 de agosto Ingressos: R$ 30 (inteira); R$ 15 (meia-entrada)

R$ 30 (inteira); R$ 15 (meia-entrada) Vendas: Sympla

⏭️ Pililim, Uma Minhoca Autista

Local: TEATRO DA CIDADE, Salvador - BA

TEATRO DA CIDADE, Salvador - BA Data: 31 de agosto

31 de agosto Horário: 16h

16h Ingressos: R$ 80 (inteira) R$ 40 (meia)

R$ 80 (inteira) R$ 40 (meia) Vendas: Sympla

⏭️ O Palhaço Resumido

Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho

Teatro Sesc-Senac Pelourinho Data: 30 de agosto

30 de agosto Horário: 16h

16h Ingressos: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia)

R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) Vendas: Sympla

🎨 EXPOSIÇÃO

Salvador está com uma programação recheada para quem ama arte | Foto: Divulgação

⏭️ Exposição Mario Cravo Neto: Sob o Sol da Bahia

Local: Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA

Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA Abertura: 23 de julho, às 19h

23 de julho, às 19h Período de visitação: de 24 de julho a 02 de novembro

de 24 de julho a 02 de novembro Horário: terça a domingo, das 9h às 17h30

terça a domingo, das 9h às 17h30 Entrada: Gratuita

⏭️ Exposição Arquivo J.F.

Quando: Até 31 de agosto

Até 31 de agosto Visitação: Quarta a sexta, das 14h às 19h | Sábados e domingos, das 13h às 17h

Quarta a sexta, das 14h às 19h | Sábados e domingos, das 13h às 17h Onde: Galeria Jayme Fygura, Teatro Gamboa – Rua Direita de Santo Antônio, 135, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador (BA)

⏭️ Exposição Ele é Xangô - Nos Terreiros do Candomblé em Salvador, do fotógrafo e artista visual Iuri Marc

Quando: a partir das 11h do dia 02 de agosto a outubro de 2025

Local: Casa do Benin – Rua Pe Agostinho Gomes, 17 | Pelourinho, Salvador (BA)

Casa do Benin – Rua Pe Agostinho Gomes, 17 | Pelourinho, Salvador (BA) Horários de Visitação: Terça a Sexta, das 10h às 17h; Sábados, das 09h às 16h

Terça a Sexta, das 10h às 17h; Sábados, das 09h às 16h Entrada: Gratuita

⏭️ Exposição fotográfica “Daqui de Dentro”

Data de abertura: 19 de agosto de 2025 (terça-feira) às 17h

Visitação: de 20 a 31 de agosto, das 10h às 20h

de 20 a 31 de agosto, das 10h às 20h Local: Museu de Arte Contemporânea da Bahia - MAC_BAHIA (Rua da Graça, 284, Salvador - BA)

Museu de Arte Contemporânea da Bahia - MAC_BAHIA (Rua da Graça, 284, Salvador - BA) Entrada: Gratuita

Gratuita Atividades paralelas: oficinas de caixa mágica, rodas de conversa sobre prática educativa, sentido de justiça, direitos humanos e privação da liberdade

⏭️ Exposição Uma Foto para Evandro

Local: M.E Ateliê da Fotografia – Ladeira do Boqueirão, 6, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador-BA

M.E Ateliê da Fotografia – Ladeira do Boqueirão, 6, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador-BA Vernissage: 19 de agosto de 2025, às 19h30 (aberta para convidados)

19 de agosto de 2025, às 19h30 (aberta para convidados) Período de visitação: 19 de agosto a 5 de outubro, sexta a domingo, das 16h às 19h

19 de agosto a 5 de outubro, sexta a domingo, das 16h às 19h Entrada: Gratuita

➡️ OUTROS

Salvador está com uma programação variada | Foto: Divulgação

⏭️ VI Jornada do Patrimônio Cultural de Salvador

Onde: Abam, Vale do Dendê e Muncab – Salvador/BA

Abam, Vale do Dendê e Muncab – Salvador/BA Datas: 27 a 29 de agosto

27 a 29 de agosto Horário: A partir das 9h

A partir das 9h Programação: Palestras, mesas temáticas, oficina de acarajé, vivências, visita guiada e atividades artísticas

Palestras, mesas temáticas, oficina de acarajé, vivências, visita guiada e atividades artísticas Inscrições: Gratuitas

Gratuitas Link de inscrições: clique aqui

⏭️ RETRÔ CBX 2 - A MISSÃO