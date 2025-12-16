Oficina artística gratuita com Yacunã Tuxá ocupa a CAIXA Cultural

Oficina é aberta ao público geral e direcionada a artistas visuais, educadores, agentes culturais e estudantes - Foto: Divulgação

A CAIXA Cultural Salvador promove, entre os dias 18 e 21 de dezembro, a oficina Retomadas Visuais: a arte indígena e o reencantamento das cidades, ministrada pela artista visual e ativista indígena Yacunã Tuxá.

Gratuita, a atividade integra a programação preparatória da exposição individual inédita da artista, prevista para fevereiro de 2026, no mesmo espaço cultural.

Realizada de forma contínua ao longo de quatro dias, sempre das 13h às 17h, a oficina é aberta ao público geral e direcionada a artistas visuais, educadores, agentes culturais, estudantes e interessados em arte urbana e culturas indígenas.

As inscrições podem ser feitas por meio de formulário online no site da CAIXA Cultural, com vagas limitadas.



A proposta é uma imersão prática e reflexiva sobre a presença e a potência da arte indígena nas grandes cidades brasileiras. A partir de referências como muralismo, grafite e outras intervenções urbanas, Yacunã estimula reflexões sobre o espaço urbano como território simbólico, conectando arte a debates contemporâneos sobre clima, preservação dos territórios, visibilidade indígena e justiça socioambiental, temas em evidência no contexto da COP 30.

Durante os encontros, os participantes dialogam sobre narrativas historicamente invisibilizadas, formas de reencantar a cidade e novas maneiras de ocupar o espaço público por meio da arte. A

o final da oficina, o grupo desenvolverá coletivamente um pequeno mural, cujo desenho será resultado das reflexões construídas ao longo do processo.

Sobre a artista

Originária do povo Tuxá de Rodelas (BA), Yacunã Tuxá, nascida em Floresta (PE), é uma das vozes de destaque da arte indígena contemporânea no Brasil. Sua produção transita entre artes visuais, literatura, muralismo e curadoria, articulando memória, ancestralidade e política.

A artista já apresentou trabalhos em instituições como MASP, Pinacoteca de São Paulo, Museu de Arte do Rio e Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira.

Nos últimos anos, realizou projetos de grande relevância, como a curadoria da exposição itinerante HÃHÃW: Arte Indígena Antirracista, a ilustração do livro infantil Chapeuzinho Verde (2023), além da conquista do Prêmio Sim à Igualdade Racial (2024) e do Prêmio PIPA Online (2024).

Em 2025, assinou o maior mural vertical de Salvador, Somos Sementes, com 52 metros de altura, e lançou seu primeiro livro de poemas, “Da tua boca saem as palavras sementes”.