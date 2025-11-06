Primeiro circo cristão da América Latina chega a Salvador

Espetáculo já foi visto por mais de 100 mil pessoas - Foto: Reprodução | Instagram

Após temporadas de sucesso em Curitiba, Rio de Janeiro e no Vira Brasil, no Allianz Parque, o espetáculo Seja Luz desembarca em Salvador para uma curta temporada. Reconhecido como o primeiro circo cristão da América Latina, o evento será apresentado nos dias 6, 7, 20 e 21 de novembro, no estacionamento do Parque Shopping Bahia.

Os ingressos variam entre R$45 e R$250, com classificação livre e duração aproximada de 110 minutos.

Criado pelo empresário Igor Faria, CEO do Patati Patatá, o projeto leva ao público um espetáculo emocionante inspirado em ensinamentos bíblicos e na história da música gospel brasileira.



Com cantores e banda ao vivo, o roteiro revisita canções como 'Lugar Secreto', 'Hino da Vitória', 'Porque Ele Vive', 'Marca da Promessa', 'Deserto', 'Bênçãos Que Não Têm Fim' e 'Ousado Amor'.

Simultaneamente às apresentações musicais, o público assiste a números circenses de malabarismo, acrobacias, equilibrismo, contorcionismo e performances aéreas, em um espetáculo que une fé, arte e entretenimento.

Desde sua estreia, Seja Luz já foi visto por mais de 100 mil pessoas, tornando-se um fenômeno de público. A produção aposta em uma estrutura grandiosa, com figurinos elaborados, iluminação cênica e uma equipe de artistas experientes.

Programação

6 de novembro (quinta-feira) – 19h e 21h30

(quinta-feira) – 19h e 21h30 7 de novembro (sexta-feira) – 19h e 21h30

(sexta-feira) – 19h e 21h30 20 de novembro (quinta-feira) – 18h e 21h

(quinta-feira) – 18h e 21h 21 de novembro (sexta-feira) – 19h e 21h30