Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPETÁCULO

Primeiro circo cristão da América Latina chega a Salvador

Espetáculo mistura música gospel e arte circense em curta temporada em Salvador

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

06/11/2025 - 13:45 h
Espetáculo já foi visto por mais de 100 mil pessoas
Espetáculo já foi visto por mais de 100 mil pessoas -

Após temporadas de sucesso em Curitiba, Rio de Janeiro e no Vira Brasil, no Allianz Parque, o espetáculo Seja Luz desembarca em Salvador para uma curta temporada. Reconhecido como o primeiro circo cristão da América Latina, o evento será apresentado nos dias 6, 7, 20 e 21 de novembro, no estacionamento do Parque Shopping Bahia.

Os ingressos variam entre R$45 e R$250, com classificação livre e duração aproximada de 110 minutos.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

'Ê, Faraó'! Margareth Menezes e Daniela Mercury dão show para Macron
Em Salvador, presidente francês toca tambor com Olodum no Centro Histórico
Tragédia em Gaza: peça em Salvador questiona silêncio no genocídio

Criado pelo empresário Igor Faria, CEO do Patati Patatá, o projeto leva ao público um espetáculo emocionante inspirado em ensinamentos bíblicos e na história da música gospel brasileira.

Com cantores e banda ao vivo, o roteiro revisita canções como 'Lugar Secreto', 'Hino da Vitória', 'Porque Ele Vive', 'Marca da Promessa', 'Deserto', 'Bênçãos Que Não Têm Fim' e 'Ousado Amor'.

Simultaneamente às apresentações musicais, o público assiste a números circenses de malabarismo, acrobacias, equilibrismo, contorcionismo e performances aéreas, em um espetáculo que une fé, arte e entretenimento.

Desde sua estreia, Seja Luz já foi visto por mais de 100 mil pessoas, tornando-se um fenômeno de público. A produção aposta em uma estrutura grandiosa, com figurinos elaborados, iluminação cênica e uma equipe de artistas experientes.

Programação

  • 6 de novembro (quinta-feira) – 19h e 21h30
  • 7 de novembro (sexta-feira) – 19h e 21h30
  • 20 de novembro (quinta-feira) – 18h e 21h
  • 21 de novembro (sexta-feira) – 19h e 21h30

Serviços

➡️ Espetáculo circense Seja Luz

▪️Local: Estacionamento do Parque Shopping Bahia – Av. Santos Dumont, 4360, Lauro de Freitas (BA)

▪️Datas: 6, 7, 20 e 21 de novembro

▪️Horários: conforme programação

▪️Ingressos: R$45 a R$250

▪️Vendas: Sympla

▪️Classificação: Livre

▪️Duração: 110 minutos

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cultura espetáculo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Espetáculo já foi visto por mais de 100 mil pessoas
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Espetáculo já foi visto por mais de 100 mil pessoas
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Espetáculo já foi visto por mais de 100 mil pessoas
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Espetáculo já foi visto por mais de 100 mil pessoas
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x