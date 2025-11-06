ESPETÁCULO
Primeiro circo cristão da América Latina chega a Salvador
Espetáculo mistura música gospel e arte circense em curta temporada em Salvador
Por Beatriz Santos
Após temporadas de sucesso em Curitiba, Rio de Janeiro e no Vira Brasil, no Allianz Parque, o espetáculo Seja Luz desembarca em Salvador para uma curta temporada. Reconhecido como o primeiro circo cristão da América Latina, o evento será apresentado nos dias 6, 7, 20 e 21 de novembro, no estacionamento do Parque Shopping Bahia.
Os ingressos variam entre R$45 e R$250, com classificação livre e duração aproximada de 110 minutos.
Criado pelo empresário Igor Faria, CEO do Patati Patatá, o projeto leva ao público um espetáculo emocionante inspirado em ensinamentos bíblicos e na história da música gospel brasileira.
Com cantores e banda ao vivo, o roteiro revisita canções como 'Lugar Secreto', 'Hino da Vitória', 'Porque Ele Vive', 'Marca da Promessa', 'Deserto', 'Bênçãos Que Não Têm Fim' e 'Ousado Amor'.
Simultaneamente às apresentações musicais, o público assiste a números circenses de malabarismo, acrobacias, equilibrismo, contorcionismo e performances aéreas, em um espetáculo que une fé, arte e entretenimento.
Desde sua estreia, Seja Luz já foi visto por mais de 100 mil pessoas, tornando-se um fenômeno de público. A produção aposta em uma estrutura grandiosa, com figurinos elaborados, iluminação cênica e uma equipe de artistas experientes.
Programação
- 6 de novembro (quinta-feira) – 19h e 21h30
- 7 de novembro (sexta-feira) – 19h e 21h30
- 20 de novembro (quinta-feira) – 18h e 21h
- 21 de novembro (sexta-feira) – 19h e 21h30
Serviços
➡️ Espetáculo circense Seja Luz
▪️Local: Estacionamento do Parque Shopping Bahia – Av. Santos Dumont, 4360, Lauro de Freitas (BA)
▪️Datas: 6, 7, 20 e 21 de novembro
▪️Horários: conforme programação
▪️Ingressos: R$45 a R$250
▪️Vendas: Sympla
▪️Classificação: Livre
▪️Duração: 110 minutos
