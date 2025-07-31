Projeto oferece oficinas gratuitas de danças afro-brasileiras

Cia Tradições abre inscrições gratuitas - Foto: Divulgação

O projeto Circulação Tradições está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de dança afro-brasileira em Salvador e Lauro de Freitas. São, ao todo, 90 vagas distribuídas em três turmas de 30 participantes cada. A formação é voltada ao público a partir dos 15 anos e será realizada entre agosto e outubro deste ano.

As inscrições estão disponíveis on-line, entre os dias 28 de julho e 13 de agosto, por meio do formulário no Google Forms: https://forms.gle/GvBG4AEtLMksMDfN7

Com a proposta dançar para resistir, pertencer e celebrar as raízes afro-brasileiras, o projeto promove atividades que trabalham o corpo, a consciência, a musicalidade e a ancestralidade como forma de valorização cultural e fortalecimento da identidade afro-brasileira.

A iniciativa é conduzida pela Cia Tradições, criada em 2009 pelo bailarino, coreógrafo e diretor artístico Denys Silva, reconhecido por sua atuação nas periferias e por formar jovens artistas por meio das danças populares.

“A dança é uma expressão cultural muito rica, e poucas pessoas têm acesso a ela hoje em dia. Antigamente, existiam muitos grupos nas comunidades, mas esse movimento diminuiu. Pensamos nessas oficinas especialmente para os jovens da periferia. É uma dança preta, com lembrança ancestral, que reforça pertencimento, força e o compartilhar de conhecimento. Manter esse legado vivo é essencial para nós”, destaca Denys Silva.

Oficinas em Lauro de Freitas

O Circulação Tradições também passará por Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. O professor Alexsandro Palmeira, mediador das oficinas no município, celebra a oportunidade.

“Ser professor desse projeto, sendo fruto da periferia de Lauro de Freitas e tendo começado a dançar na rua, é uma conquista que simboliza resistência e pertencimento. A dança afro fortalece nossa identidade, promove autoestima e preserva tradições, unindo musicalidade, ancestralidade e consciência corporal em uma vivência artística e cultural profunda”, afirma.

Data e locais das oficinas

Em Lauro de Freitas, serão ofertadas 30 vagas. As aulas ocorrerão no Cine Teatro Lauro de Freitas, com mediação do professor Alexsandro Palmeira. O público-alvo são jovens negros, com idade entre 15 e 28 anos, estudantes de escolas públicas e pessoas LGBTQIAPN+, moradores da região. Os encontros estão marcados para os dias 18 e 25 de agosto, 8, 15, 22 e 29 de setembro, e 6, 13 e 20 de outubro, sempre às segundas-feiras, das 18h às 19h30.

Já em Salvador, foram disponibilizadas 60 vagas, com as oficinas realizadas no Centro Cultural Makota Valdina (Teatro XVIII), no Pelourinho. A turma conduzida pelo diretor artístico Denys Silva terá encontros nos dias 21 e 28 de agosto, 4, 11, 18 e 25 de setembro, e 2 e 9 de outubro, às quintas-feiras, das 18h às 19h30.

Outra turma, sob mediação da professora Rose Gentill, também será realizada em Salvador, com aulas previstas para os dias 19 e 25 de agosto, 2, 9, 16, 23 e 30 de setembro, às terças-feiras, das 18h às 19h30.