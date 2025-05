Projeto Tem Arte nas Ruas transforma comunidades em galerias de arte

Uma das artes que serão feitas no projeto - Foto: Foto: Divulgação

Salvador se prepara para receber a primeira etapa do projeto “Tem Arte nas Rua”, que possui o intuito de levar intervenções artísticas a comunidades da capital baiana. Os bairros escolhidos foram Curuzu, São João do Cabrito e Uruguai, que se tornarão galerias de arte a céu aberto neste mês.

Apresentada pelo Ministério da Cultura, Nubank e Larco, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Nubank e Larco, e realização da Maré Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal – União e Reconstrução, essa iniciativa celebra a arte urbana e a identidade cultural.

Diretora executiva da Maré Produções, Fernanda Bezerra reforçou que a cultura deve ser acessada por todos. “O projeto nasceu do desejo de transformar o espaço público em palco e galeria, levando arte para onde as pessoas estão. Acreditamos que cultura acessível fortalece vínculos, valoriza talentos e ressignifica a cidade como um lugar de encontro, expressão e pertencimento”, disse ela.

O projeto ainda oferecerá oficinas de grafite em parceria com instituições locais, disponibilizando até 150 vagas para diferentes faixas etárias, com foco na valorização da arte urbana e no desenvolvimento de habilidades criativas.

As primeiras obras serão realizadas de 26 de maio a 7 de junho no bairro do Curuzu, em parceria com o Ilê Aiyê. O projeto segue para o São João do Cabrito e encerra no bairro do Uruguai. Para mais informações, acompanhe o perfil @temartenasruas nas redes sociais.