Psicólogo baiano lança livro sobre desinstrução e saúde mental

O psicólogo baiano Alessandro Marimpietri lança neste sábado, 13 de setembro, seu terceiro livro, 'Manual de desinstrução para tempos de incertezas' (Editora Vestígio), às 16h, na Livraria LDM do Vitória Boulevard, em Salvador. O evento contará com sessão de autógrafos, apresentação da Book Band e bate-papo entre Marimpietri e o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral, autor do prefácio da obra.

A obra propõe uma reflexão sobre temas atuais, como a hiperconexão digital, a fragmentação da atenção e a crescente preocupação com a saúde mental. Em vez de oferecer soluções rápidas, Marimpietri defende o ato de desaprender, ou “desinstruir-se”, abrindo mão de certezas rígidas para criar espaço ao silêncio, ao espanto e a um tempo vivido com mais presença.

A linguagem do livro é acessível, poética e meditativa, entrelaçando filosofia, psicologia, literatura, cultura pop e experiências pessoais do autor.



Em cada capítulo, Marimpietri cita artistas como Arnaldo Antunes, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Nando Reis, Marcelo Camelo, Zeca Baleiro e BaianaSystem, que inspiraram seu processo de “desinstrução”. Após o lançamento em Salvador, o livro será apresentado em São Paulo no dia 5 de outubro, às 15h, na Livraria Martins Fontes Paulista.

Alessandro Marimpietri é graduado em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, doutor em Ciências da Educação pela Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) e possui formação em neuropsicologia pela USP.

Com mais de 20 anos de experiência, atua na escuta clínica de crianças, adolescentes e famílias e ministra palestras sobre educação, saúde e desenvolvimento humano. É autor dos livros infantis Quando somos um só e O que é o tempo? e dirige o Instituto Desenvolver, dedicado a estudos e intervenções em psicologia e educação.

Marimpietri cita artistas como Arnaldo Antunes, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Nando Reis, Marcelo Camelo, Zeca Baleiro e BaianaSystem | Foto: Divulgação