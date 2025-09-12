Salvador recebe festival inédito que une literatura, roteiro e criatividade

Homenagem a Elísio Lopes Jr. e Ceci Alves marca estreia da Festa de Literatura e Roteiro - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Salvador recebe hoje, a partir das 18h30, no Arquivo Público, a primeira Festa de Literatura e Roteiro (FLIRO) do Brasil. Direcionada a todos aqueles que têm interesse por escrita, a programação, inteiramente gratuita, se estende até domingo, 14.

Produzido pelo Coletivo Vários Mundos, o evento reúne roteiristas, pesquisadores e escritores de todo território brasileiro em uma agenda de atividades, que oferece painéis, relatos de experiências e oficinas.

Idealizada por um time de três profissionais e pesquisadores da área: João Araújo, Lara Carvalho e Marcelo Lima, a FLIRO objetiva celebrar o trabalho do roteirista enquanto escritor.

A ideia para o festival partiu, segundo o jornalista Marcelo Lima, após constatar, junto aos outros idealizadores, a necessidade de um espaço que discutisse o roteiro de forma mais profunda.

“É muito comum ir em eventos de grande porte que, para atingir todos os públicos, as mesas acabam sendo superficiais. A gente quis dar um foco maior naquilo que sentíamos falta em outros lugares”, declara Marcelo.

Na visão de Lara Carvalho, professora de Cinema e Audiovisual, da Faculdade de Comunicação da Ufba, a FLIRO nasce do desejo de ampliar o olhar sobre o roteiro como campo de invenção e criatividade.

“Eu penso o roteiro literário diferente de como ele normalmente é lido, como um documento técnico que serve à produção audiovisual ou teatral. No roteiro literário, a escrita carrega ritmo, respirações, imagens que ainda não existem, mas já reverberam. Trazem uma linguagem própria”, destaca a idealizadora.

A curadoria, de acordo com Lima, foi pensada a partir de um trabalho coletivo do trio para alinhar teoria e prática em um evento só. É por isso que todas as mesas do evento são compostas sempre por um acadêmico da área e um profissional atuante no mercado.

De acordo com Marcelo, a intenção é promover, também, um debate sobre diferentes linguagens de roteiro. São elas: games, HQs, teatro e produtos audiovisuais. “Nossa grande linha curatorial é fazer pensar o que significa ser um escritor em cada uma dessas linguagens”, afirma.

Homenageados

Nesta edição inaugural, a FLIRO homenageia dois importantes e premiados roteiristas baianos: Elísio Lopes Jr. e Ceci Alves. Para Marcelo, o tributo reflete o compromisso do festival em valorizar a produção baiana, que hoje ocupa lugar de destaque no cenário nacional.

A programação inclui uma entrevista coletiva, na qual os convidados compartilharão suas trajetórias profissionais e os caminhos que percorreram até alcançar suas conquistas. O público também terá a oportunidade de participar com perguntas.

Elísio, que é autor, roteirista, dramaturgo e diretor artístico, tem uma trajetória cheia de feitos importantes para o teatro, cinema e televisão. Dentre os trabalhos de destaque, estão os longas Medida Provisória e Ó Paí, Ó 2, além de ter estreado, em 2023, como autor da novela Amor Perfeito, transmitida pela Rede Globo. Recentemente, tem ganhado notoriedade com a peça Torto Arado – o musical, adaptação da obra do baiano Itamar Vieira Júnior.

Para Elísio, receber essa homenagem é motivo de realização. “Partilhar o caminho, trocar experiência e, de alguma forma, ser ponte para que mais histórias sejam contadas para o mundo é a maior alegria. Eventos como o FLIRO nos aproxima, nos identifica e traz potência pro mercado e para os roteiristas”.

Ceci Alves, jornalista, cineasta e professora, acumula diversos prêmios de melhor roteiro e montagem em festivais nacionais, a exemplo do curta Doido Lelé (2009), que recebeu o título de melhor filme pelo júri popular no Festival de Cinema Independente de Muqui, no Espírito Santo, em 2022.

Hoje, integra a equipe de roteirista da série Dona Beja, produzida pela HBO Max e protagonizada pela atriz Grazi Massafera. “Ser homenageada é uma honra muito grande. Acredito que esse evento é, por si só, inovador. Justamente por articular literatura e roteiro como construção de discurso”, declara Ceci.

Ela ainda complementa. “É muito importante eu, enquanto uma mulher negra periférica, estar sendo celebrada ainda em vida. Porque a trajetória comum da mulher negra é, infelizmente, não ser reconhecida em vida e ser apagada quando morre”.

Oficinas

Um dos destaques da FLIRO é a realização da oficina de Formação Básica em Roteiro, voltada exclusivamente para jovens estudantes do ensino médio de escolas públicas de Salvador.

Com carga horária total de oito horas, a atividade acontece sob liderança da pesquisadora Amanda Aouad. A oficina trata de temas que vão desde a escrita criativa, fundamentos da dramaturgia, construção de personagens e estrutura narrativa, até planejamento, curva dramática, elaboração de cenas e diálogos, sempre de forma prática e participativa.

Programação

A abertura acontece com o Painel de Abertura com Curadores. O tema será ‘O roteiro enquanto literatura, o roteirista enquanto escritor’, reunindo Marcelo Lima, João Araújo, Lara Carvalho e Luh Maza.

Amanhã, 13, a programação começa às 8h10 com o primeiro dia da Oficina de Introdução ao Roteiro, com atividades até 11h15. À tarde, às 14h, acontece o Painel 1: ‘O roteiro nos games enquanto literatura’, com participação de Lynn Alves e Gildevan Dias, sob mediação de Marcos Alexandre.

Em seguida, às 16h, será realizado o Painel 2: ‘O roteiro nas HQs enquanto literatura’, com Marcelo Lima (Os Afrofuturistas) e Alexandre Linck (Quadrinhos na Sarjeta), mediados por João Araújo. O dia se encerra às 18h30, com o ‘Relato de Encerramento 1’, conduzido por Ceci Alves e mediado por Lara Carvalho.

No domingo, último dia, as atividades começam às 8h30, com o segundo dia da oficina de Introdução ao Roteiro. Às 14h, será realizado o Painel 3: ‘Intertextualidade literária em roteiros audiovisuais’, com as convidadas Alana El Fahl e Luh Maza, sob mediação de Carollini Assis.

Logo depois, às 16h, acontece o Painel 4: ‘Texto teatral também é roteiro?’, que reúne Gildon Oliveira (Cintilante) e Cleise Mendes (Ufba), com mediação de Lara Carvalho. A última atividade acontece a partir das 18h30 com o ‘Relato de Encerramento 2’, apresentado por Elísio Lopes Jr. e mediado por Marcelo Lima.

A FLIRO foi contemplada pelo edital Gregórios – Ano IV, da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), Ministério da Cultura, Governo Federal.

Programação completa no site fliro.info.

Festa de Literatura e Roteiro / 12 a 14 de setembro / Arquivo Público da Bahia / gratuito / fliro.info

*Sob supervisão do editor Eugênio Afonso