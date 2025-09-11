ROMANCE MODERNO
Relacionamento ventilado: entenda como funciona o novo fenômeno amoroso
A nova modalidade chamou atenção nas redes sociais
Por Franciely Gomes
A discussão entre monogamia e poligamia ganhou um novo capítulo nesta semana. Uma nova modalidade de romance surgiu e virou pauta entre os internautas: o relacionamento ventilado.
A discussão começou após uma usuária da rede social ‘X’, o antigo Twitter, publicar o print de uma conversa com uma pessoa no Instagram. Nas mensagens, é possível descobrir o significado deste tipo de namoro, que pode ser chamado de “semi-aberto”.
“É um relacionamento ventilado. Não é fechado, mas também não é aberto. Vez ou outra a gente ventila para não ficar muito abafado, porém não deixamos as portas abertas para não pegar friagem”, explicou a pessoa.
relacionamento ventilado. pic.twitter.com/3JdYPkuadF— meu eu (@mariameueu) September 10, 2025
O post acabou viralizando e dividiu opiniões, já que de um lado alguns internautas estavam maravilhados com a ideia e outros apontaram que a modalidade era uma espécie de traição liberada pelo outro parceiro.
“Trocaram o conceito de cornos (permanente) por chifres (periódicos)”, disse uma. “Dos mesmos criadores do hetero e vegano flex vem aí, a monogamia flex”, debochou outro. “Morto que estão fazendo malabarismo para abafar traição”, reforçou um terceiro.
