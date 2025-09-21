Quebra-Pote e Festa das Crianças: a tradição baiana no Dia de São Cosme e Damião

DIA DE SÃO COSME E DAMIÃO

distribuição de balas e guloseimas no Dia de São Cosme e São Damião

Em 27 de setembro, que cai em um sábado este ano, a população da Bahia se prepara para um dos rituais mais esperados do calendário popular: o Dia de São Cosme e São Damião.

Conhecido nacionalmente pela distribuição de balas e guloseimas, o festejo baiano guarda práticas que atravessam séculos e misturam fé, solidariedade e diversão. Entre elas, o quebra-pote — brincadeira em que um pote de barro recheado de surpresas é suspenso e estourado no ar — transforma a rua em palco de alegria coletiva.



Raízes de fé e resistência

A devoção aos santos gêmeos remonta ao século IV, quando Cosme e Damião, médicos que atendiam sem cobrar, foram perseguidos e martirizados pelo Império Romano. A história chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses e, durante a escravidão, encontrou eco nas religiões de matriz africana, que identificaram os irmãos cristãos com os Ibejis, orixás gêmeos ligados à infância e à pureza.

Essa ponte entre culturas criou um sincretismo único: oferecer doces às crianças tornou-se forma de agradecer bênçãos, celebrar a vida e afirmar identidades.

Em muitos terreiros de candomblé, a festa é dedicada também a Erês, entidades infantis que representam alegria e inocência, reforçando a centralidade das crianças no dia.



O doce que leva o nome da brincadeira



Na Bahia, “quebra-pote” não é só diversão. Também batiza um doce crocante de amendoim e açúcar, presença certa nas cestas distribuídas no dia 27. Assim, o termo se desdobra em duas experiências que encantam os pequenos: a guloseima que estala a cada mordida e a disputa animada para romper o pote suspenso, liberando balas, brinquedos e moedas.

Entenda a brincadeira:

As crianças se juntam, cada uma com seu bastão, e a rua inteira participa da torcida. Quando o pote quebra, é uma explosão de gritos e correria.

Festa para os pequenos, força da comunidade



Famílias, vizinhos e terreiros organizam verdadeiros mutirões para preparar mesas de caruru, vatapá, pipoca e os tradicionais saquinhos de doces.

A entrega gratuita é promessa cumprida por graças recebidas, mas também ato de solidariedade: em muitos bairros, a celebração se transforma em ação social, com doação de alimentos, brinquedos e roupas.

O caruru é mais do que comida, é partilha. Cada ingrediente tem um significado de proteção e prosperidade.

Em algumas casas, a festa dura o dia inteiro, começando com rezas e cânticos e terminando com música, rodas de samba e, claro, o esperado quebra-pote.

Patrimônio imaterial e resistência cultural



Em 2024, o caruru de Cosme e Damião foi reconhecido como patrimônio imaterial da Bahia, reforçando a importância da festa para a identidade do estado.

O título chega em um momento em que a tradição enfrenta desafios: a intolerância religiosa ainda atinge praticantes de religiões afro-brasileiras, e a comercialização crescente pode esvaziar o sentido comunitário da celebração.

Mesmo assim, o brilho da festa resiste.

De ontem a amanhã



De Salvador ao Recôncavo, do Sertão ao Litoral Norte, o Dia de Cosme e Damião segue unindo gerações. Nas portas das casas, crianças com sacolinhas coloridas esperam doces; nos terreiros, tambores chamam para a roda; nas ruas, o pote suspenso desafia mãos ansiosas.

Quando a noite cai e os últimos doces são repartidos, fica a certeza de que essa tradição é mais que uma festa: é ato de fé, cultura e resistência, um jeito baiano de ensinar que infância é sagrada e que compartilhar é tão importante quanto celebrar.

