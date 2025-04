Quem era o filho de Léa Garcia que morreu, aos 71 anos, sem herança

Bida Nascimento morreu nesta semana - Foto: Divulgação

Abdias Nascimento Filho, mais conhecido como Bida Nascimento, filho de Léa Garcia, morreu aos 71 anos na quinta-feira, 27. O velório do artista acontecerá neste sábado, 30, no Rio de Janeiro.

O músico estava internado, há cerca de um mês, após sofrer um AVC. A notícia do falecimento do artista foi confirmado pelo Retiro dos Artistas, onde ele estava vivendo.

Bida Nascimento era ator e contrabaixista. Ele teve uma vida de muito trabalho pela música e também pela defesa da cultura afro-brasileira. O músico deixou um filho e muita dificuldade financeira.

Em rede social, o seu irmão, Marcelo Garcia, afirmou que enfrentava dificuldades financeiras para arcar com os custos do funeral e do enterro. Ele pediu o apoio e lançou uma vaquinha solidária com o objetivo de arrecadar fundos para a despedida.

“Durante toda a vida trabalhei como operador e diretor de câmera e nos últimos anos trabalhei como produtor da dona Léa. Algumas pessoas não sabem disso, mas ela me convidou e confiou a mim esse papel. Cuidar disso não me gera uma renda”, explicou Marcelo.

Em perfil, a família do Bida confirmou o velório às 13h, no Cemitério do Caju, deste sábado. O sepultamento será às 15h50.

"No dia internacional no teatro, perdemos um grande artista que tanto contribuiu pra cultura nacional, Abdias do Nascimento Filho, nosso Bida Nascimento. A cortina da nossa plateia foi fechada, mas nos céus eles estão em festa", afirmou o perfil.