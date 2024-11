Rodrigo Sant’Anna traz novo show de humor para Salvador

Apresentação tem classificação indicativa de 16 anos - Foto: Divulgação

O comediante Rodrigo Sant’Anna vai desembarcar em Salvador para levar aos palcos o seu novo espetáculo ‘Atazanado’. No próximo final de semana, ele vai se apresentar no Teatro Faresi (Teatro ISBA), em Ondina.

A apresentação, que tem classificação indicativa de 16 anos e dura 1h, vai acontecer na sexta, 25, sábado, 26, às 20h, e domingo, 27, às 19h.

No show, o artista interpreta 5 personagens diferentes. Rodrigo costura o espetáculo com Stand Up Comedy, compartilhando suas histórias e perrengues.

Preços: Plateia VIP – R$140,00 (inteira) e R$70,00 (meia) – Fila A até Fila R; Plateia – R$120,00 (inteira) e R$60,00 (meia) – Fila S até Fila Z. Os ingressos podem ser comprados no Sympla e Bilheteria do Teatro.