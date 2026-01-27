Salvador Boa Praça encerra temporada com edição gratuita na Pituba

Feira aposta em uma programação diversificada - Foto: Divulgação

O Salvador Boa Praça realiza, nos dias 7 e 8 de fevereiro, a última edição da temporada, com programação gratuita voltada para toda a família. O evento acontece das 11h às 19h, na Praça Ana Lúcia Magalhães, no bairro da Pituba, em Salvador, em meio à abertura dos festejos pré-Carnaval na capital baiana.

Para marcar o encerramento do ciclo, a feira aposta em uma programação diversificada, reunindo atrações musicais, gastronomia, literatura, artesanato e moda, além de espaços pensados para o público infantil. As atrações musicais e culturais ainda serão divulgadas.

Empreendedorismo criativo e lazer ao ar livre

Com entrada gratuita e aberta ao público, o Salvador Boa Praça segue valorizando o empreendedorismo criativo e o lazer em espaços públicos, mantendo o compromisso com a acessibilidade e com atividades pensadas para diferentes faixas etárias.

Ao longo dos dois dias, o evento soma mais de 15 horas de programação, proporcionando uma imersão cultural que inclui apresentações de artistas locais e a comercialização de produtos artesanais.

Na feira, o público encontra uma ampla variedade de produtos, que vão desde roupas e acessórios até itens de cosméticos. O espaço gastronômico também é um dos destaques da programação, com opções diversificadas que atendem a diferentes gostos.

Mais informações sobre a programação completa e novidades do evento podem ser acompanhadas por meio do perfil oficial do Salvador Boa Praça no Instagram.

