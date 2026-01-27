Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LAZER

Salvador Boa Praça encerra temporada com edição gratuita na Pituba

Evento reúne gastronomia, moda, música e lazer para toda a família

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

27/01/2026 - 12:55 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Feira aposta em uma programação diversificada
Feira aposta em uma programação diversificada -

O Salvador Boa Praça realiza, nos dias 7 e 8 de fevereiro, a última edição da temporada, com programação gratuita voltada para toda a família. O evento acontece das 11h às 19h, na Praça Ana Lúcia Magalhães, no bairro da Pituba, em Salvador, em meio à abertura dos festejos pré-Carnaval na capital baiana.

Para marcar o encerramento do ciclo, a feira aposta em uma programação diversificada, reunindo atrações musicais, gastronomia, literatura, artesanato e moda, além de espaços pensados para o público infantil. As atrações musicais e culturais ainda serão divulgadas.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

TCA abre inscrições para cursos gratuitos de música em 2026
Drags queens invadem a Pituba com espetáculo LGBT+ de sucesso
Imposto para Youtubers? Ministra explica se influencers vão pagar nova taxa

Empreendedorismo criativo e lazer ao ar livre

Com entrada gratuita e aberta ao público, o Salvador Boa Praça segue valorizando o empreendedorismo criativo e o lazer em espaços públicos, mantendo o compromisso com a acessibilidade e com atividades pensadas para diferentes faixas etárias.

Ao longo dos dois dias, o evento soma mais de 15 horas de programação, proporcionando uma imersão cultural que inclui apresentações de artistas locais e a comercialização de produtos artesanais.

Na feira, o público encontra uma ampla variedade de produtos, que vão desde roupas e acessórios até itens de cosméticos. O espaço gastronômico também é um dos destaques da programação, com opções diversificadas que atendem a diferentes gostos.

Mais informações sobre a programação completa e novidades do evento podem ser acompanhadas por meio do perfil oficial do Salvador Boa Praça no Instagram.

Serviço

  • Evento: Salvador Boa Praça
  • Data: 7 e 8 de fevereiro de 2026 (sábado e domingo)
  • Horário: das 11h às 19h
  • Local: Praça Ana Lúcia Magalhães – Pituba
  • Entrada gratuita

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cultura evento Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Feira aposta em uma programação diversificada
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Feira aposta em uma programação diversificada
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Feira aposta em uma programação diversificada
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Feira aposta em uma programação diversificada
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x