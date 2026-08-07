CULTURA
Samba da Resistência recebe Unidos de Itapuã em Salvador
Roda gratuita acontece neste sábado, 8, no Espaço Rumo do Vento
O Espaço Cultural Rumo do Vento, em Itapuã, recebe neste sábado, 8, a partir das 17h, uma edição especial do Samba da Resistência com participação da Escola de Samba Unidos de Itapuã, reunindo música, memória e religiosidade popular.
O encontro celebra a proximidade do dia de São Lourenço, celebrado em 10 de agosto, padroeiro que inspira uma tradição mantida há décadas pelo mestre griô Seu Régi.
A festa tem origem na própria história de Seu Régi, fundador do Rumo do Vento. Quando criança, ele costumava empinar arraias e recorria ao santo para pedir vento.
"Quando eu era menino e empinava arraia, eu chamava por São Lourenço e não era que o vento vinha mesmo e suspendia as arraias?! Então, ao colocar o bar eu pensei em Rumo do Vento, porque o vento sopra muito aqui e passei a fazer festa todo ano para São Lourenço", conta.
Unidos de Itapuã participa da roda
A convidada da edição é a Escola de Samba Unidos de Itapuã, que leva para a roda sua bateria e o repertório de samba-enredo, reforçando uma parceria construída ao longo dos anos com o Rumo do Vento.
Leia Também:
Para Nailton Maia, músico e um dos gestores da escola, o convite representa o fortalecimento da cultura do bairro. "A Escola de Samba Unidos de Itapuã ser convidada para participar do Samba da Resistência é a consolidação de um território cultural de Salvador."
Mais de quatro décadas mantendo a tradição
Realizado há mais de 40 anos, o Samba da Resistência reúne mensalmente moradores, músicos e visitantes em torno do samba de raiz e da cultura popular. A roda é conduzida por Seu Régi e pelo músico Pedrão Abib, que a cada edição recebem convidados para valorizar compositoras, compositores e manifestações tradicionais da Bahia.
O grupo é formado por Pedrão Abib (violão), Adriano Oliveira (violão), Dudu Reis (cavaquinho), Leto Oliveira (percussão), Ana Paula Oliveira (voz e percussão), Neto Moska (percussão) e Paulo Avelar (percussão).
Escola de Samba Unidos de Itapuã
Criada em 2007 por moradores do bairro, a Unidos de Itapuã nasceu com o objetivo de fortalecer a tradição do samba na comunidade. Além dos desfiles, a escola desenvolve oficinas de percussão, dança e figurino para crianças, jovens, idosos e famílias.
Entre os destaques recentes estão a participação no Festival do Samba Junino de Itapuã, em 2024, e o desfile de 2025, que homenageou o universo do Sítio do Picapau Amarelo durante os festejos juninos.