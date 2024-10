Sede do Ilê Aiyê recebe encontro de mulheres negras empreendedoras

IV Encontro Nacional de Mulheres Negras Empreendedoras e Empresárias acontece na próxima semana - Foto: Divulgação | GOVBA

Salvador recebe a quarta edição do IV Encontro Nacional de Mulheres Negras Empreendedoras e Empresárias na próxima semana. Nos dias 22 e 23 de outubro de 2024, durante o evento, que acontecerá em formato híbrido, será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da FUNAFRO, diretamente do Ilê Aiyê, no Curuzu.

Leia Mais:

>>> Mês das crianças segue em alta com a ‘Flikids’

>>> Arte armorial ganha espaço na agenda cultural de Salvador

>>> Escritor chileno Felipe Munita vem a Salvador para evento na UFBA

O encontro reunirá mulheres negras de diversas regiões do país, com o objetivo compartilhar histórias, experiências no mundo dos negócios e debater o tema "A Mulher Negra no Mercado de Trabalho e o Sistema Estruturado ao Qual está Exposta".

Com até 20 expositoras, o evento abordará questões estratégicas empresariais, oportunidades emergentes, acesso aos programas governamentais e desenvolvimento pessoal.

Durante os dois dias, quatro painéis de Empreendedorismo, Marketing, Saúde e Direito, discutirão a importância do planejamento, oportunidades setoriais e estratégias para o amadurecimento dos negócios. Terá ainda atividades práticas de promoção de saúde, homenagens em três categorias e aproximação do poder público e privado.

Esta edição promete ser mais um marco no fortalecimento do afroempreendedorismo, destacando a importância da representatividade e da colaboração entre mulheres negras no mercado de trabalho.

Programação

1º dia – 22 de outubro, terça-feira

• 9h - Início das atividades com a Mestre de Cerimônias e jornalista Naiara Oliveira

• 9h05 - Abertura Ilê Aiyê, Lei das Marias e a Secretária Angela Guimaraes da SEPROMI

• 9h55 – Quadro de Histórias de Sucesso: Chef Rose Braga (BA), Flavia Santana do Instituto de Beleza Essência dos Cachos (BA) e Lindinalva Silva da Filhos do Congo (BA)

• 10h40 – Espaço Patrocinador: FTD Educação, Luciana Leopoldino

• 10h45 - Atividade prática: Ioga com Ariene Reis da Ori Yoga (MG)

• 11h05 - Painel 1 EMPREENDEDORISMO: Mulher Negra no Mercado de Trabalho c/ com Rita Santos da Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau e Receptivos da Bahia – ABAM (BA), Neudes Carvalho do Instituto Colméia de Sustentabilidade (SP) e Tamires Santos da SEPROMI (BA)

• 11h45 – Espaço Patrocinador: Brazil Foundation, Isabel Clavelin

• 12h - Almoço

• 13h - Painel 2 MARKETING: Impulsionando as vendas com o marketing digital, mas o que é marketing? com Mylene Souza da My Marketing Digital (SP) e Rianne Neto (RJ)

• 13h40 - Espaço Coletivo: c/ Lilian Encarnação do Centro de Estudos dos Povos Afro-Indígena Americanos - CEPAIA/UNEB (BA)

• 14h – Encerramento

2º dia - 23 de outubro, quarta-feira

• 9h – Início das atividades com a Mestre de Cerimônias e jornalista Naiara Oliveira

• 9h05 – Abertura FUNAFRO e Apex Brasil

9h25 - Painel 3 SAÚDE: Tratando de Dentro para Fora c/ a psicóloga Katia Almeida (SP) e a mestre Flávia Nunes da Aptidão Treinamentos (RS)

• 10h05 – Espaço Patrocinador

• 10h10 - Apresentação de histórias de sucesso com a Chef Manuela Gomes (BA) e Cynthia Paixão da Afrodonas (BA)

• 10h45 – Painel 4 DIREITO E SABERES: Empreender é Ancestral com Thais Siqueira (SP) sobre Moda Decolonial e Dra. Fabiane Almeida (BA)

• 11h25 – Atividade prática: Dança c/ Dandara Brazil (BA)

• 11h40 - Espaço Coletivo: Valéria Lima (BA) do Instituto Mãe Hilda Jitolu

• 12h - Almoço

• 13h – Homenagens p/ as indicadas:

• Rosemma Maluf (BA) na categoria Ella Fitzgerald

• Associação Protetora dos Desvalidos-SPD, Ligia Margarida (BA) na categoria Estrelas Além do Tempo

• Anna Telles (BA) na categoria Empreendedora de Sucesso

• 13h30 – Comunicação: Em poucos segundos, faça seu PITCH! (a definir)

• 13h40 – Networking das meninas com a DJ DMT

•14h – Encerramento

*Programação sujeita a alteração

Serviços

Datas: dias 22 e 23 de outubro de 2024

Horário: 9hs às 14hs

Onde: Sede do Ilê Aiye no formato presencial (vagas limitadas) e online com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da FUNAFRO

Inscrição: Gratuita via plataforma Sympla

Contatos: (11) 5681-7013 telefone escritório e (11) 95062-3791 WhatsApp

e-mail: [email protected]

site: www.funafro.com.br