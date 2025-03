Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Aiyê, passará por reforma estrutural

Reforma deve ser concluída até o final de 2025 - Foto: Secult Salvador

A sede do Ilê Aiyê, localizada no tradicional bairro do Curuzu, em Salvador, passará por uma reforma estrutural que visa modernizar as instalações, melhorar a acessibilidade e garantir mais conforto aos milhares de foliões que frequentam a casa do bloco afro mais antigo da cidade.

Com sete andares e um salão de eventos que já recebeu até 3 mil pessoas em dias de grande movimentação, a Senzala do Barro Preto está prestes a passar por uma transformação que deve beneficiar tanto os frequentadores quanto os que trabalham ali.

"Hoje, esse local, que é o beijo da resistência da nossa cidade, já realiza um lindo trabalho social, mas nós vamos somar forças, ampliar", disse o prefeito de Salvador, Bruno Reis. "A ideia é que o Curuzu possa ser mais um Espaço Boca de Brasa, para estimular os coletivos de arte, de música, de dança, de teatro e de cultura que tem nos bairros da nossa cidade", completou.

O que vai ser melhorado?

Tânia Scofild, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, detalhou o que está por vir na sede do Ilê Aiyê. Segundo ela, a climatização será uma das primeiras grandes mudanças. “A gente vai climatizar todo o salão de eventos e climatizar todo o prédio do Ilê, que tem sete andares”, afirmou Tânia.

Além disso, a acessibilidade será um dos pontos mais importantes da reforma. “Não há acessibilidade hoje. Para entrar aqui no salão principal, a gente sobe a escada, desce uma outra escada, aí sim tem elevadores para os demais andares", comentou Tânia. A obra também inclui a ampliação do sanitário feminino e a criação de um sanitário específico para pessoas com deficiência.

Outro avanço que será feito é a revisão total das instalações elétricas e a instalação de um sistema de incêndio. A pintura do prédio também está prevista, assim como a requalificação da sala de curso da escola municipal que funciona dentro da sede do Ilê Aiyê.

Com um prazo de seis meses para conclusão da obra, a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira garantiu que até o final deste ano o Ilê Aiyê estará de cara nova, com melhorias estruturais que trarão mais conforto e acessibilidade sem perder a essência que faz da Senzala do Barro Preto um dos maiores símbolos da cultura negra em Salvador. “É a requalificação desse espaço do bloco afro que é o mais significativo da nossa cidade”, finalizou.