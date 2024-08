“Suco de Bahia” realiza nova edição com homenagem a Clarindo Silva

A quinta edição do “Suco de Bahia” vem prometendo bastante para quem tem interesse em conhecer o evento - Foto: Divulgação | @formasdemergi

Cantor, compositor e multi-instrumentista, Taian Paim, neto do mestre Riachão e idealizador do “Suco de Bahia”, realiza neste sábado, 24 de agosto, a quinta edição do samba em homenagem a outro grande ícone da Bahia, Clarindo Silva.

O sambista Taian Paim também é apreciador de ritmos como arrocha, pagode e seresta, trazendo à cena o “puro suco” da música popular da Bahia em suas mais diversas tendências.

A noite contará com a abertura do seresteiro J. Alves e a participação especial do sambista Yvees Santana. A festa acontece na Cantina da Lua, às 21h. Os ingressos estão à venda pelo Sympla e custam R$ 40 (bit.ly/SucodeBahia5).

A quinta edição do “Suco de Bahia” vem prometendo bastante para quem tem interesse em conhecer o evento. “É um ambiente de resenha, de abraços, de dança, de suor, de respeito a todas as pessoas, pra curtir sem preocupação, pra dançar de forma livre. E é isso que nos diferencia dos outros eventos que têm rolado na cidade”, destaca Paim.

Vale ressaltar que o multiinstrumentista, Taian Paim teve os primeiros contatos com a música através do violão, aos seis anos, e aos 12 já tocava profissionalmente em bandas de pagode e axé de Salvador. Do avô, o mestre Riachão, traz as primeiras memórias no samba, gênero em que agora trilha a sua carreira profissional na música. “Fui morar com meus avós muito cedo e muito do que aprendi veio da convivência com meu avô. Eu acho que eu sou porque ele foi. O samba salvou nossa vida. A minha construção foi sempre ouvindo os mais velhos, observando meu avô nos processos de composição, entendendo que o samba é resistência e afirma toda essa inspiração poética da diáspora”, concluiu Taian.