Suzana Vieira retorna a Salvador com monólogo celebrando a sua carreira

Suzana Vieira em seu novo trabalho - Foto: Nana Moraes

Conhecida do Oiapoque ao Chuí, Suzana Vieira, 82, é uma das atrizes mais queridas e atuantes da televisão brasileira. Mas engana-se quem pensa que sua carreira foi moldada na telinha. Suzana também construiu uma estrada sólida nos palcos brasileiros.

Famosa na pele de protagonistas fortes, Suzana traz a Salvador seu mais novo espetáculo teatral: Lady. De hoje até domingo (6), a atriz paulistana estará em cartaz no Teatro Sesc Casa do Comércio com o monólogo em que interpreta uma atriz que repensa a vida antes de entrar em cena para viver Lady Macbeth.

Com texto inédito da dramaturga e roteirista Vana Medeiros, escrito especialmente para homenagear a carreira bem-sucedida da atriz, o monólogo bem-humorado intercala a biografia de Suzana com alguns trechos da obra shakespeareana.

O espetáculo quer propor um encontro inusitado entre a icônica personagem do bardo inglês e a mulher dos tempos atuais. Ele também presta uma homenagem a grandes atrizes com as quais Suzana contracenou – Dulcina de Moraes, Tônia Carrero, Marília Pêra, Bibi Ferreira.

Sempre muito autêntica, Suzana conta que a ideia principal é mesmo dialogar com o público. “Divertir, emocionar, dividir coisas que ninguém sabe sobre a minha vida e fazer trechos de Shakespeare pra valer. É um espetáculo difícil pra mim, mas a resposta tem sido incrível”.

Em cena, a veterana atriz passa sua vida a limpo, faltando poucos minutos para sair da coxia e adentrar o palco como a emblemática personagem de Shakespeare. A história da própria Susana se entrelaça a trechos do autor inglês, em uma viagem pela trajetória pessoal e profissional da artista.

Ela garante que o público vai ver no palco uma Susana nunca vista antes. “Essa é a surpresa da peça – sem contar o Shakespeare, que amo fazer”. Suzana diz ainda que escolheu Lady Macbeth pela força e loucura da personagem. “Essas mulheres são muito interessantes e um prato cheio para uma atriz”.

Autêntica e forte

Na direção de Lady, Leona Cavalli – também conhecida do cinema, novelas de TV e dos palcos nacionais – diz que o convite para dirigir este solo foi irrecusável, já que, para ela, Suzana é uma atriz magnífica, com imensa capacidade de ir do drama à comédia em segundos, além de ter muita autenticidade e força.

“Susana Vieira é uma das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos. Seu talento e vocação são excepcionais, tem o dom de se comunicar espontaneamente com todos os tipos de público, em qualquer meio, seja TV, teatro, cinema, internet, memes ou rua. Susana é um fenômeno”, derrama-se em elogios, Leona.

Cavalli garante que foi um grande privilégio “acompanhar o processo desta atriz grandiosa e da pessoa incrível e generosa, apaixonada pela arte, que se reinventa o tempo todo”.

O espetáculo coloca em cena Susana Vieira por ela mesma, revelando partes da sua trajetória ainda desconhecidas do público. “Ao mesmo tempo, encenando seu reencontro com Shakespeare, que ela havia feito no começo da carreira e retoma agora com trechos de Lady Macbeth”, pontua a diretora.

Importância do teatro

E arremata: “o público vai viver um grande encontro com Susana, que ocorre na peça durante os ensaios do clássico de Shakespeare. Com a intimidade dos bastidores, muito humor e emoção”.

De uma forma geral, para o grande público, Suzana tem uma imagem mais atrelada à TV, mas a atriz acha importante lembrar que esteve nos palcos a vida inteira.

“Eu trabalhei com Dulcina, Tônia, Marília, Paulo Autran, atores incríveis. O teatro é sagrado, quando ouço o barulho do público me dá um frio na barriga todos os dias. O teatro e a TV se completam pra mim”, frisa a atriz.

“O teatro é a casa do ator, não tem censura. Não tem isso ou aquilo, é pra valer, podemos falar de tudo. Nessa peça eu falo de amor, carreira, etarismo, preconceito, tudo com muito humor e do meu jeito (risos)”, alinhava.

Mas, afinal, quem é Suzana Vieira? “Você precisa assistir à peça. Essa resposta está lá e isso é tão incrível. Eu sento no chão, em um momento, e tenho um papo direto com a plateia. Essa peça era exatamente o que eu queria fazer nesse momento da minha vida”, ressalta a atriz.

E por fim, ratifica que essa montagem é importante sobretudo por ser um encontro com seu público. “Dediquei a minha vida inteira ao meu trabalho e estou colhendo os frutos. Fiz muitas peças de sucesso, fiz muitas novelas que amo, sou uma atriz realizada”.

O espetáculo integra a 25ª edição do projeto Catálogo Brasileiro de Teatro, uma iniciativa da Fred Soares Produções, com patrocínio da Vivo, via Lei Rouanet.

Lady / 03, 04, 05 e 06 de Julho / Teatro Casa do Comércio / Quinta, Sexta e Sábado, 20h - Domingo, 17h / Classificação 10 anos / Quinta: R$ 150 e R$ 75, Sexta, Sábado e Domingo: R$ 170 e R$ 85