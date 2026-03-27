Teatro celebra 30 anos com estreia de espetáculo inédito em Camaçari

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Espetáculo “Pássaros no Arranha-Céu” - Foto: Reprodução

A Companhia Paulista do Teatro da Solidão Solidária estreia o espetáculo “Pássaros no Arranha-Céu” nos dias 28 de março, às 20h, e 29 de março, às 19h, no Teatro da Cidade do Saber, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). A montagem tem dramaturgia e direção do poeta e cineasta Ivan Antonio.

A apresentação integra as comemorações pelos 30 anos do Teatro da Solidão Solidária, que ao longo de 2026 promove uma programação especial com shows musicais, recitais de poesia, palestras, oficinas e espetáculos teatrais realizados por seus núcleos no Brasil e no exterior.

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A Companhia Paulista — formada por atores da cidade de São Paulo — é o núcleo mais antigo do grupo, com mais de duas décadas de trajetória.

Após a estreia na Bahia, o espetáculo seguirá em turnê nacional, com apresentações previstas em cidades como:

Salvador;

Fortaleza;

Brasília;

Goiânia;

Belém;

São Paulo, além de participação em festivais internacionais na África e na Europa.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Sympla.

Montagem do espetáculo

A montagem foi aprovada na Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, e encontra-se atualmente em fase de captação de recursos, buscando parcerias com empresas interessadas em investir na circulação nacional e internacional do projeto.

SERVIÇO

Espetáculo: Pássaros no Arranha-Céu

Datas

28 de março (sábado), às 20h

29 de março (domingo), às 19h

Local

Teatro da Cidade do Saber – Camaçari (BA)

Ingressos (Sympla):