CULTURA
Teatro celebra 30 anos com estreia de espetáculo inédito em Camaçari
Montagem tem dramaturgia e direção do poeta e cineasta Ivan Antonio
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
A Companhia Paulista do Teatro da Solidão Solidária estreia o espetáculo “Pássaros no Arranha-Céu” nos dias 28 de março, às 20h, e 29 de março, às 19h, no Teatro da Cidade do Saber, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). A montagem tem dramaturgia e direção do poeta e cineasta Ivan Antonio.
A apresentação integra as comemorações pelos 30 anos do Teatro da Solidão Solidária, que ao longo de 2026 promove uma programação especial com shows musicais, recitais de poesia, palestras, oficinas e espetáculos teatrais realizados por seus núcleos no Brasil e no exterior.
A Companhia Paulista — formada por atores da cidade de São Paulo — é o núcleo mais antigo do grupo, com mais de duas décadas de trajetória.
Leia Também:
Após a estreia na Bahia, o espetáculo seguirá em turnê nacional, com apresentações previstas em cidades como:
- Salvador;
- Fortaleza;
- Brasília;
- Goiânia;
- Belém;
- São Paulo, além de participação em festivais internacionais na África e na Europa.
Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Sympla.
Montagem do espetáculo
A montagem foi aprovada na Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, e encontra-se atualmente em fase de captação de recursos, buscando parcerias com empresas interessadas em investir na circulação nacional e internacional do projeto.
SERVIÇO
Espetáculo: Pássaros no Arranha-Céu
Datas
- 28 de março (sábado), às 20h
- 29 de março (domingo), às 19h
Local
Teatro da Cidade do Saber – Camaçari (BA)
Ingressos (Sympla):
- Inteira: R$ 60,00
- Meia: R$ 30,00
- Casadinha (inteira): R$ 100,00
- Casadinha (meia): R$ 50,00
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes