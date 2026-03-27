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CULTURA

Teatro celebra 30 anos com estreia de espetáculo inédito em Camaçari

Montagem tem dramaturgia e direção do poeta e cineasta Ivan Antonio

Redação

Por Redação

27/03/2026 - 9:28 h

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Espetáculo “Pássaros no Arranha-Céu”
Espetáculo “Pássaros no Arranha-Céu” -

A Companhia Paulista do Teatro da Solidão Solidária estreia o espetáculo “Pássaros no Arranha-Céu” nos dias 28 de março, às 20h, e 29 de março, às 19h, no Teatro da Cidade do Saber, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). A montagem tem dramaturgia e direção do poeta e cineasta Ivan Antonio.

A apresentação integra as comemorações pelos 30 anos do Teatro da Solidão Solidária, que ao longo de 2026 promove uma programação especial com shows musicais, recitais de poesia, palestras, oficinas e espetáculos teatrais realizados por seus núcleos no Brasil e no exterior.

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A Companhia Paulista — formada por atores da cidade de São Paulo — é o núcleo mais antigo do grupo, com mais de duas décadas de trajetória.

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Após a estreia na Bahia, o espetáculo seguirá em turnê nacional, com apresentações previstas em cidades como:

  • Salvador;
  • Fortaleza;
  • Brasília;
  • Goiânia;
  • Belém;
  • São Paulo, além de participação em festivais internacionais na África e na Europa.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Sympla.

Montagem do espetáculo

A montagem foi aprovada na Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, e encontra-se atualmente em fase de captação de recursos, buscando parcerias com empresas interessadas em investir na circulação nacional e internacional do projeto.

SERVIÇO

Espetáculo: Pássaros no Arranha-Céu

Datas

  • 28 de março (sábado), às 20h
  • 29 de março (domingo), às 19h

Local

Teatro da Cidade do Saber – Camaçari (BA)

Ingressos (Sympla):

  • Inteira: R$ 60,00
  • Meia: R$ 30,00
  • Casadinha (inteira): R$ 100,00
  • Casadinha (meia): R$ 50,00

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Tags:

camaçari Cultura

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