Teatro Gamboa recebe shows e oficina nesta semana em Salvador

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O Teatro Gamboa, em Salvador, recebe uma programação diversificada entre esta quarta-feira, 12, e domingo, 16. A agenda reúne shows de Clara Barros, Kléber Albuquerque, Marcos Roriz e Jalmy, além de uma oficina de colagem analógica.

Clara Barros abre programação musical

A agenda começa nesta quarta-feira, 12, às 19h, com o show “Tudo que ainda reluz”, de Clara Barros. Em uma apresentação intimista, a cantora revisita memórias, influências e afetos por meio de um repertório que passa pela MPB, samba, rock e pop.

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Os ingressos custam R$ 15 e R$ 30 para a apresentação presencial. Também é possível acompanhar o show pela plataforma virtual do Teatro Gamboa, com ingresso de R$ 15.

Na quinta-feira, 13, Kléber Albuquerque e Vivi Correa apresentam “Cangibrina”. A dupla leva ao palco um repertório autoral com Kléber no violão e vocal, enquanto Vivi assume os vocais e instrumentos como gaita, mini teclado e zabumba.

O repertório inclui parcerias de Kléber com Juliano Holanda, Dante Ozzetti e Ceumar. Os ingressos presenciais custam R$ 15 e R$ 30, enquanto a transmissão virtual custa R$ 15.

Poesia de Sosígenes Costa ganha música

Na sexta-feira, 14, às 19h, e no sábado, 15, às 17h, o palco recebe “Solfejando Sosígenes Costa”. Marcos Roriz interpreta os versos do poeta baiano utilizando voz e violão.

O espetáculo aproxima poesia e canção e propõe uma nova leitura da obra de Sosígenes Costa. As apresentações são gratuitas, com ingressos disponibilizados na bilheteria do Teatro Gamboa a partir das 15h de cada dia.

Jalmy encerra semana com ritmos afro-diaspóricos

No domingo, 16, às 17h, Jalmy apresenta “Ensaio Tropical”. Cantor, compositor, instrumentista e produtor musical, ele reúne no repertório músicas autorais dos EPs “Movimento” e “Movimento Vol. II”.

O show combina referências do ijexá, samba-reggae, samba e outras sonoridades afro-diaspóricas e latino-americanas. A apresentação também marca a trajetória de mais de 15 anos do artista na música.

Os ingressos custam R$ 25 e R$ 50 para a apresentação presencial e R$ 15 para acompanhar pela plataforma virtual.

Oficina ensina técnicas de colagem analógica

Além dos shows, o Teatro Gamboa recebe no sábado, 15, das 10h às 12h, a oficina “Colagem Analógica: práticas de composição”, conduzida pela artista e arte-educadora Rauenna Lima.

A atividade trabalha técnicas de recorte, sobreposição e composição de imagens em diferentes formatos e superfícies. Os participantes poderão experimentar materiais como papéis, dobraduras e mini livretos, além da produção de fanzines e trabalhos sobre madeira.

A oficina é livre para todas as idades e tem inscrição de R$ 70, através deste link de formulário.

