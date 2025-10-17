Thiago Lacerda desembarca em Salvador com espetáculos provocadores

Thiago Lacerda mostra seu lado mais intenso em dois monólogos inéditos em Salvador - Foto: Divulgação

Um dos galãs favoritos da Globo – inclusive está na tela da TV, atualmente, como protagonista da novela Terra Nostra, que está sendo reprisada pela vênus platinada –, Thiago Lacerda, 47, traz para Salvador dois espetáculos teatrais de uma só vez, neste fim de semana.

Um deles, Quem Está Aí? Monólogos de Shakespeare estreia neste sábado, 18, às 19h, no teatro Faresi (ex-Icba), em Ondina, com mais uma sessão no domingo. O outro é O Amor Natural, que terá uma única apresentação, no domingo, 19, às 17h, também no Faresi.

Dentro do projeto ‘Repertório Shakespeare’, e com direção de Ron Daniels, no primeiro monólogo, Lacerda vai protagonizar uma peça baseada em três montagens de William Shakespeare já realizadas por ele: Hamlet (2012), Macbeth e Medida por Medida.

Thiago garante que são duas experiências distintas e muito provocadoras. Ele conta que o que será visto no palco, em Quem Está Aí?, é essencialmente o exercício de um ator em torno do pensamento e da palavra shakespeareana.

“Eu tenho um prazer imenso em, de alguma maneira, reproduzir toda aquela fábula, toda aquela investigação humana. Então, o projeto é, de uma certa maneira, a possibilidade de resgatar essa chance em um formato de exercício, numa simplificação teatral, a fim de trazer esses monólogos e a maneira como ele alcança todos nós”, comenta Lacerda.

Idealizado durante o período pandêmico, Thiago diz que é preciso colocar no palco a memória daquele momento. “Há uma necessidade de trazer aquele tempo compartilhado entre todos nós, de medo, insegurança, curiosidade, pânico e esperança. Levar um pouco dessa memória da clausura que todos nós compartilhamos, exercitar a beleza que é se agarrar à vida, que é resgatar o dia a dia”.

Erótico e pornográfico

Já O Amor Natural é uma leitura dos contos eróticos de Carlos Drummond de Andrade, baseada no livro homônimo do poeta mineiro. A ideia é conversar despretensiosamente com o público sobre algumas impressões e reverberações da obra. Criar uma atmosfera de intimidade e dividir um aspecto do poeta imortal, que trafega entre o erótico e o pornográfico.

Para Thiago, este monólogo representa a chance de apresentar um escritor que muitos não conhecem. “É um Drummond menos visitado, camuflado, aquele que poetiza a carne, o sexo, o gozo, o amor”.

Ele conta que tem sido uma experiência muito impressionante e engrandecedora. “Por onde a gente tem passado, essa experiência de O Amor Natural intriga muitas pessoas. Sinto a plateia muito surpresa, afinal a poesia do Drummond é muito impactante. Se deparar com um poeta de carne e osso, um homem sublime e ao mesmo tempo tão humano, precário, contraditório e frágil tem sido uma troca muito especial”.

Motivo de orgulho

Quanto ao fato de estar sozinho no palco pela primeira vez, Thiago reconhece que é um desafio imenso. “Mas tem sido muito prazeroso viver essa experiência de estar com a plateia ali, e já saber de antemão que o jogo está comigo”.

Desligado da TV Globo desde o ano passado, o ator diz que foram muitos anos fazendo novelas e séries, contando histórias que marcaram sua vida. “Foi um tempo incrível e agora é um outro momento. Tem outros projetos, outros lugares nos quais trabalhar. Mas sobre as novelas, eu guardo num lugar lindo, e sei que não é exatamente o objetivo agora, mas também não é problema nenhum voltar a fazer”.

Ah! E a Bahia? “A minha relação é maravilhosa, é antiga e sempre foi de muita devoção. Eu tenho uma alegria imensa de poder voltar a Salvador, à Bahia como um todo. Hoje, eu tenho um pedacinho de raiz fincado em chão baiano e isso me enche de orgulho. Tenho saudade do axé, de estar fisicamente por aí”.

Por fim, Thiago reconhece que, neste momento, montar Shakespeare e Drummond é vital. “É essencial há muitos séculos, no caso do Shakespeare. No caso do Drummond, será por muitos séculos. Precisa de muito pouca desculpa para a gente trazer para o palco qualquer uma das duas obras. E eu acho que o público reconhece isso de maneira bastante consciente”.

O ‘Repertório Shakespeare’ foi indicado aos prêmios APCA 2015 de melhor ator (Marco Antônio Pâmio), Quem Acontece 2015 de melhor ator (Thiago Lacerda).

Além disso, obteve sete indicações ao Prêmio Aplauso Brasil de Teatro 2015: espetáculo de produção independente, direção, ator (Thiago Lacerda), trilha original, figurino, elenco, e arquitetura cênica. Foi vencedor nas categorias melhor elenco e arquitetura cênica.

As duas montagens integram o Catálogo Brasileiro de Teatro, uma iniciativa da Fred Soares Produções, que este ano comemora 25 edições. Com patrocínio do Shopping da Bahia, apoio do Instituto Marta Zollinger e incentivo da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Catálogo traz a Salvador espetáculos do eixo Rio-São Paulo.

QUEM ESTÁ AÍ? MONÓLOGOS DE SHAKESPARE / 18 e 19 de Outubro / 19h / Teatro Faresi / R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia) / INGRESSOS CASADINHA (QUEM ESTÁ AI? + O AMOR NATURAL) R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia)

O AMOR NATURAL / 19 de Outubro / 17h / Teatro Faresi / R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)