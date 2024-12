Universidade realiza concurso de sósias do escritor Machado de Assis

Concurso vai acontecer nesta quinta-feira, 12 - Foto: Reprodução

Depois de competições que ganharam as redes sociais nos últimos meses, cujo objetivo era encontrar pessoas parecidas com artistas como Timothée Chalamet e Selton Mello, a Biblioteca Central dos Estudantes da Universidade de Brasília (BCE/UnB) entrou na onda e decidiu promover, nesta quinta-feira, 12, um concurso que busca sósias do escritor carioca Machado de Assis.

“O que é se parecer com Machado de Assis?”, questiona, em publicação no Instagram, o perfil da BCE. “É o jeito de se vestir? Falar? Ser fisicamente parecido? Mostre pra gente o seu lado Machado de ser no concurso de sósia do autor que acontecerá aqui no subsolo da biblioteca.”

O prêmio será “uma edição capa dura (luxo, amore) de ‘Memóriax Póxtumax de Bráx Cubax’”, anuncia o estabelecimento, fazendo referência a meme que viralizou este ano nas redes sociais e enfatizava o sotaque do escritor do Rio de Janeiro.

A BCE, que é conhecida no Instagram por estar sempre atenta às tendências do momento, adaptando memes à vida acadêmica dos universitários da UnB e a funções típicas de bibliotecas, lança o concurso após o sucesso do evento que buscou, no Rio, sósias do ator Selton Mello.

Essa tendência começou em outubro deste ano, com um concurso de sósias do ator norte-americano Timothée Chalamet — que inclusive compareceu ao evento, em Nova York.

O concurso de sósias de Machado de Assis vai acontecer no subsolo do prédio da Biblioteca, que fica no campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte.