Val Benvindo destaca importância do Ilê Aiyê para sua formação | A TARDE

A jornalista e neta de Hilda Jitolu, fundadora do terreiro onde nasceu o Ilê Aiyê, o “mais belo dos belos” blocos afros do Brasil, Val Benvindo falou sobre a importância do bloco para a sua formação. Ela participou da coletiva de imprensa da 43ª Noite da Beleza Negra. O encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira, 12, na Senzala do Barro Preto, no bairro do Curuzu, em Salvador.

Na ocasião, o Ilê Ayê apresentou as 15 candidatas ao título de Deusa do Ébano 2024. Também participaram do evento o presidente do bloco Antônio Carlos Vovô, o Vovô do Ilê, e Elísio Lopes Jr., que assina o roteiro e direção artística do espetáculo.

“Foi aqui que a gente aprendeu a ser quem a gente é. É aqui que eu aprendo como eu devo me valorizar, o que eu devo aceitar e o que eu não devo aceitar. Eu fico muito feliz mesmo e queria muito celebrar o quanto as mulheres do Ilê Aiyê me formaram”, disse Benvindo, criadora do festival Humor Negro.

Em seguida, a herdeira do Ilê agradeceu a todos que serviram como referência ao longo da trajetória dela. “Quero agradecer muito a minha equipe do coletivo criativo do Ilê, que me ajudou tanto desde 2014, quando vocês me abraçaram artisticamente. Se eu sei hoje me portar de frente para as câmeras tem muito de vocês também”.

Me fizeram entender que era possível e que o Ilê sempre vai ser minha casa, mas que o mundo está aí para ser ocupado. Val Benvindo, jornalista

Na ocasião, o Vovô do Ilê destacou a importância do trabalho do bloco no combate à desigualdade. Ele também fez críticas aos partidos que são compostos, em sua maioria, por pessoas brancas.



A gente tem que continuar trabalhando para diminuir a desigualdade. Essa turma nova tem que seguir, estudar e trabalhar. A gente também. Vovô do Ilê, fundador do Ilê Aiyê

Val Benvindo participou da coletiva de imprensa da 43ª Noite da Beleza Negra | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE