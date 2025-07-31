PRÊMIO
Veja os artistas que foram homenageados na Medalha 2 de Julho
Saiba o que significa cada grau de nomeação
Por Franciely Gomes
Aconteceu nesta quinta-feira, 31, a entrega da Medalha da Ordem 2 de Julho – Libertadores da Bahia. O título, que é considerado a mais alta honraria concedida pelo Governo do Estado da Bahia, homenageou alguns artistas famosos do estado.
Criada pela Lei nº 11.902, de 20 de abril de 2010, a comenda foi entregue pelo governador Jerônimo Rodrigues em três graus: Grã-Cruz, Comendador e Cavaleiro. A cerimônia aconteceu no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC Bahia), localizado no bairro da Graça, em Salvador.
Veja a lista de famosos nomeados:
Grau de Comendador
Emiliano José – jornalista, escritor e ex-deputado federal
Mestre Bule Bule – repentista, poeta popular e patrimônio vivo da cultura baiana
Adelmário Coelho – cantor
Grau de Comendadora
Daniela Mercury – cantora, compositora e ativista cultural
Maria Bethânia – cantora, compositora e uma das maiores intérpretes da MPB
Instituições (Grau de Comendador/Comendadora)
Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá – templo tradicional do candomblé fundado em 1910
Grau de Cavaleira
Marli Verzegnassi – educadora e gestora cultural
Mas afinal, o que significa cada grau?
Grau de Comendador e Comendadora - É o grau inicial da Comenda, concedido apenas a pessoas que se destacaram em suas áreas de atuação, com contribuições notáveis para o estado da Bahia ao longo do ano.
Leia Também:
Grau de Cavaleiro e Cavaleira - Grau reservado a personalidades que alcançaram destaque excepcional em suas áreas de atuação e cujas contribuições tiveram impacto significativo no desenvolvimento do estado e do país no último ano.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes