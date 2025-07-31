Menu
PRÊMIO

Veja os artistas que foram homenageados na Medalha 2 de Julho

Saiba o que significa cada grau de nomeação

Por Franciely Gomes

31/07/2025 - 20:44 h
A medalha foi entregue a diversos nomes
Aconteceu nesta quinta-feira, 31, a entrega da Medalha da Ordem 2 de Julho – Libertadores da Bahia. O título, que é considerado a mais alta honraria concedida pelo Governo do Estado da Bahia, homenageou alguns artistas famosos do estado.

Criada pela Lei nº 11.902, de 20 de abril de 2010, a comenda foi entregue pelo governador Jerônimo Rodrigues em três graus: Grã-Cruz, Comendador e Cavaleiro. A cerimônia aconteceu no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC Bahia), localizado no bairro da Graça, em Salvador.

Veja a lista de famosos nomeados:

Grau de Comendador

Emiliano José – jornalista, escritor e ex-deputado federal

Mestre Bule Bule – repentista, poeta popular e patrimônio vivo da cultura baiana

Adelmário Coelho – cantor

Grau de Comendadora

Daniela Mercury – cantora, compositora e ativista cultural

Maria Bethânia – cantora, compositora e uma das maiores intérpretes da MPB

Instituições (Grau de Comendador/Comendadora)

Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá – templo tradicional do candomblé fundado em 1910

Grau de Cavaleira

Marli Verzegnassi – educadora e gestora cultural

Mas afinal, o que significa cada grau?

Grau de Comendador e Comendadora - É o grau inicial da Comenda, concedido apenas a pessoas que se destacaram em suas áreas de atuação, com contribuições notáveis para o estado da Bahia ao longo do ano.

Modernismo baiano em foco: exposição celebra Riolan Coutinho com curadoria de Bel Borba
Projeto oferece oficinas gratuitas de danças afro-brasileiras
Com entrada gratuita, Ocupação CBX leva teatro, oficinas e cinema à Cidade Baixa

Grau de Cavaleiro e Cavaleira - Grau reservado a personalidades que alcançaram destaque excepcional em suas áreas de atuação e cujas contribuições tiveram impacto significativo no desenvolvimento do estado e do país no último ano.

