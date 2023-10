Viola Davis e Iza são confirmadas em festival de Salvador

A atriz norte-americana Viola Davis foi confirmada no festival internacional Liberatum, que acontece entre os dias 3 e 5 de novembro, em Salvador, sem local confirmado.

Salvador foi escolhida para esta edição por ser a capital com maior número de pessoas negras do Brasil, de acordo com dados do IBGE. O festival visa a diversidade e inclusão. O Liberatum já teve edições em Berlim, Reino Unido, México e Hong Kong.

Viola já ganhou os maiores prêmios de atuação dos Estados Unidos, como Oscar, Tony, Emmy e Grammy. Em 2017, foi considerada uma das pessoas mais influentes do mundo pela Time 100.

Com o marido, Julius Tennon, Vaiola fundou a produtora JuVee Productions, para dar voz a pessoas que não têm através de narrativas fortes e impactantes. A produtora do casal é responsável pelo filme The Woman King, estrelado por Viola.

Também participam do evento o nigeriano Wole Soyinka, primeira pessoa negra a vencer o Prêmio Nobel de Literatura, em 1986, e as cantoras Iza e Majur. O evento é totalmente gratuito e aberto ao público.

Wole venceu o Prêmio Nobel com o livro O Leão e a Joia. Além de escritor e professor de literatura, é ativista dos direitos humanos, inclusive foi preso durante a Guerra Civil na Nigéria.

Também foram convidados para o evento o ator Morgan Freeman, conhecido por vários filmes como “Um Sonho de Liberdade” (1994), “Amistad” (1997) e “Antes de Partir”(2007), entre outros.

Morgan também foi indicado diversas vezes ao oscar na categoria de melhor ator principal e melhor ator coadjuvante, ganhando em 2004, o oscar de melhor ator coadjuvante, pelo papel de Eddie no filme Million Dollar Baby.

Quem também está entre os nomes de peso do evento é a supermodelo Naomi Campbell, conhecida pelos grandes desfiles para a grife Versace, entre outras. Naomi foi a primeira modelo negra a estampar a capa da Vogue britânica, nos anos 80.