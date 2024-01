Vovô do Ilê: "Deusa do Ébano é uma das maiores atuações afirmativas" | A TARDE

Um dos fundadores do bloco e presidente da agremiação, Vovô do Ilê considera a Noite da Beleza Negra como a consagração da realeza presente em todas as mulheres negras da Bahia. O evento acontece na noite deste sábado, 13, e vai consagrar a Deusa do Ébano 2024, além de celebrar a beleza e resistência do povo preto no decorrer da história.

"A deusa do Ébano é realmente uma das grandes atuações afirmativas do bloco. Desde o primeiro ano, sempre escolheu a rainha, mas a partir de 1980, surgiu esse espetáculo no formato atual, com essa conotação e as coisas começaram a mudar", conta Vovô.

Tema do Carnaval 2024, o Ilê Aiyê e outros blocos afro vão receber investimento através do Programa Ouro Negro, da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA) e da Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi).

Com o tema “Afro dos Afros” e apresentação de Arany Santana, Sandro Teles e Val Benvindo, o roteiro do espetáculo da 43ª Noite da Beleza Negra passeia pela história de emoção e luta do Mais Belo dos Belos. São finalistas e grandes estrelas da noite as candidatas Barbara Cristina Sá Sacramento (33), Caroline Xavier de Almeida (25), Cecília Cadile da Silva Santos (33), Cibele Mariah da Silva Santos (35), Daiane de Souza Conceição (31), Isis Renata do Espírito Santo Dantas Nascimento (28), Larissa Valéria Sá Sacramento (29), Lorena Xavier Silveira Bispo (21), Nadine Ferreira Borges (32), Rafaela Rosa Silva Oliveira Leite (28), Sarah Moraes dos Santos (26), Stephanie Ingrid Silva Sousa de Deus (22), Stephanie Mascarenhas Lobo Brito (25), Tainã de Palmares (30) e Thuane Vitória Pereira Santana (26).

A candidata classificada em 3º lugar ganhará um Troféu Perfil Azeviche, uma fantasia e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a candidata classificada em 2º lugar ganhará um Troféu Perfil Azeviche, uma fantasia e R$ 3.000,00 (três mil reais). A candidata classificada em 1º lugar ganhará como prêmio um Troféu Deusa Do Ébano 2023, uma fantasia e R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).