56% dos brasileiros fazem planejamento financeiro para curtir shows

Os shows e festivais de música são experiências inesquecíveis para muitos fãs, mas, sem um planejamento financeiro adequado, os gastos com ingressos, deslocamento e alimentação podem se tornar fontes de estresse e dívidas. Cerca de 56% dos brasileiros já estão cientes disso e se preparam financeiramente antes de irem aos shows, segundo pesquisa do Serasa.

“É importante entender que os gastos com shows e eventos são despesas com entretenimento, e essas despesas precisam estar inseridas no planejamento financeiro como um todo”, comenta Ednea Silva, educadora financeira.

O primeiro passo é definir o valor máximo que pode ser gasto com estes eventos, de forma compatível com a realidade financeira de cada um. Thiago Ramos, especialista em educação financeira do Serasa, indica que as pessoas tomem como referência o método de divisão “50-30-20”, onde 50% da renda deve ser destinada aos gastos essenciais, como contas de supermercado e de energia elétrica, 30% ao lazer e 20% a uma reserva financeira.

“Nesse cenário, as despesas de entretenimento devem caber dentro do que é destinado para o lazer para que não comprometa as finanças, considerando ingressos, alimentação, passagens, hospedagem e mais”, conta Ramos.

Com o teto de gastos definido, é hora de ir atrás dos ingressos. “Faça uma lista dos shows que você gostaria de participar, mas analise quanto você pode gastar sem comprometer seus gastos essenciais e investimentos. Sempre gosto de ensinar aos meus clientes a importância de fazer algumas perguntas antes de qualquer compra. Eu preciso ir a esse show agora ou posso me preparar melhor (financeiramente) para ir no futuro? Ao analisar minhas finanças, verifiquei se realmente tenho condição de ir?”, relata a consultora financeira Sabrina Oliveira.

Tiago Uehbe, estudante, comenta que economiza mensalmente uma parte de sua renda para lazer e se prepara com antecedência para ir a shows. “Faço uma estratégia mensal de economizar 30% do que ganho para investimentos e lazer. Normalmente, só isso é suficiente para cobrir meus gastos com shows”, afirma.

Geralmente, as entradas costumam ser mais baratas nos primeiros lotes e vão encarecendo conforme o tempo passa. Portanto, ficar atento às datas de lançamento e adquirir os ingressos o mais cedo possível pode resultar em boas economias.

Alguns sites oferecem condições especiais a consumidores vinculados a conselhos de classes profissionais, sindicatos e associações, processo semelhante ao que ocorre em alguns restaurantes. “Por exemplo, eu sou administradora, tenho o registro no Conselho Regional de Administração (CRA) daqui da Bahia. Por causa disso, tenho desconto em vários restaurantes e outros serviços de parceiros do Conselho”, pontua Ednea Silva.

Muitos eventos também ofertam esse desconto a certos bancos e bandeiras de cartão de crédito, além da oportunidade de comprar o ingresso antes de outros consumidores e do acesso a parcelamentos exclusivos, onde o valor do ingresso pode ser dividido em mais vezes que o comum. Porém, este é um recurso que deve ser usado com cautela, já que pode acabar contribuindo para o acúmulo de dívidas.

Alimentos e bebidas

Se planejar financeiramente para os shows também envolve pensar nos gastos com o consumo de alimentos e bebidas no local. Augusto Jorge, aposentado, conta que prefere se alimentar antes dos shows para reduzir os custos, mas reserva cerca de R$ 150 para consumação quando está em algum evento. “Sinto que bebidas e comidas em shows são mais caras. Uma água que geralmente custa R$ 2 no mercado passa a custar R$ 6 ou R$ 7 num evento”, afirma.

“Forrar o estômago” antes de sair de casa é uma boa estratégia, mas Ednea argumenta que ela não é sustentável. “Às vezes, você vai para um show que começa às 17h e termina às 3h da manhã. É uma boa ideia sair de casa já hidratado e alimentado, mas também é bom planejar um orçamento para gastar com bebida e comida no evento”.

Ela também indica que, para que o orçamento seja seguido com mais facilidade, as pessoas devem sair de casa com a quantia exata em cédulas, ou que a depositem numa conta que será utilizada apenas para pagar os gastos no evento, por intermédio do PIX.

Os custos com deslocamento também devem ser considerados, principalmente pelas pessoas que recorrem aos aplicativos de transporte – como Uber e 99 Pop - para chegarem aos shows, já que o preço das corridas aumenta conforme a demanda dos passageiros. Em locais com muitas solicitações por motoristas, o preço da corrida pode aumentar em até duas ou três vezes.

No caso de eventos em outras cidades e estados, Sabrina recomenda que as pessoas procurem pelas passagens com antecedência e se atentem às condições especiais de hospedagem, como pacotes e promoções.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló