99Food chega em mais cidades brasileiras e ameaça império do Ifood

A chegada na capital fluminense resultou em um investimento de R$ 350 milhões - Foto: Divulgação

Com previsão de investimento de R$ 2 bilhões até junho do ano que vem, o 99Food já iniciou sua operação no Brasil e avançou para mais cidades brasileiras. A companhia, que voltou ao segmento de delivery recentemente, desembarca em ao menos oito cidades da capital fluminense e Região Metropolitana.

Por enquanto, a empresa, controlada pelo grupo chinês DiDi, gigante global de mobilidade, estará no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo e Nilópolis. Um investimento de R$ 350 milhões.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já são 17 mil restaurantes cadastrados, incluindo grandes nomes como Burger King, McDonald's, Outback, Abbraccio, Bacio di Latte e KFC.

“O Rio tem um papel estratégico para a 99. É o nosso segundo maior mercado, e, para serviço de duas rodas, é o maior mercado da 99. Também vale ressaltar o trabalho do poder público, que vem fazendo parcerias para inovar e achar soluções para os cariocas”, afirmou Simeng Wang, diretor-geral da 99 no Brasil.

Investimento bilionário no Brasil

Ao todo, a companhia prevê investir R$ 2 bilhões até junho do ano que vem para expandir a operação para 100 cidades brasileiras, principalmente cidades médias e grandes em regiões metropolitanas.

A vinda do mecanismo do 99 é acompanhada com vários benefícios: zero taxa para restaurantes, bônus de R$250 por dia a entregadores e estrutura física de apoio. Após ser descontinuada em 2023, a 99Food relança suas operações com foco em crescimento acelerado.

Até então, o serviço de delivery está disponível em São Paulo e Goiânia, com projeção para Salvador e outras cidades da Bahia, segundo apuração do Portal A TARDE.

A vertical de delivery de comida não tem um aplicativo específico, mas funciona dentro do próprio app 99. A ideia, segundo a empresa, é que as entregas de comida complementem a plataforma, transformando-a num "ecossistema completo" de mobilidade e entrega, com 1,5 milhão de motoristas, motociclistas e ciclistas parceiros no país. No Rio, 50 mil já estão cadastrados para fazer delivery de comida.

“No ecossistema, temos viagens, entregas e delivery de comida, operações que têm picos de pedidos diferentes ao longo do dia. Com os serviços integrados, nossos (motoristas e entregadores) parceiros conseguem fazer rotas integradas e serem mais produtivos, ganhando mais”, explicou Wang.

Preços mais justos

A 99Food chega com a proposta de oferecer um modelo de negócios diferente do tradicional. A companhia aposta em um ecossistema mais justo, beneficiando restaurantes, entregadores e consumidores.

Como estratégia inicial, a 99Food implementou um modelo que isenta os restaurantes de comissões por um período de 12 meses. A isenção inclui tanto as taxas sobre os pedidos quanto eventuais mensalidades, permitindo que os valores cobrados no aplicativo sejam os mesmos do consumo presencial.

“Aos restaurantes, isenção de mensalidade e comissão e, como consequência, o consumidor pode pagar preços mais acessíveis, próximos aos de balcão. Aos entregadores, possibilidade ampla de ganhos contemplando todos os serviços disponíveis no ecossistema da marca”, informou a 99Food.