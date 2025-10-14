INVESTIMENTO MILIONÁRIO
99Food chega em mais cidades brasileiras e ameaça império do Ifood
A chegada da gigante já resultaram no cadastro de mais de 17 mil restaurantes
Por Carla Melo
Com previsão de investimento de R$ 2 bilhões até junho do ano que vem, o 99Food já iniciou sua operação no Brasil e avançou para mais cidades brasileiras. A companhia, que voltou ao segmento de delivery recentemente, desembarca em ao menos oito cidades da capital fluminense e Região Metropolitana.
Por enquanto, a empresa, controlada pelo grupo chinês DiDi, gigante global de mobilidade, estará no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo e Nilópolis. Um investimento de R$ 350 milhões.
Já são 17 mil restaurantes cadastrados, incluindo grandes nomes como Burger King, McDonald's, Outback, Abbraccio, Bacio di Latte e KFC.
“O Rio tem um papel estratégico para a 99. É o nosso segundo maior mercado, e, para serviço de duas rodas, é o maior mercado da 99. Também vale ressaltar o trabalho do poder público, que vem fazendo parcerias para inovar e achar soluções para os cariocas”, afirmou Simeng Wang, diretor-geral da 99 no Brasil.
Investimento bilionário no Brasil
Ao todo, a companhia prevê investir R$ 2 bilhões até junho do ano que vem para expandir a operação para 100 cidades brasileiras, principalmente cidades médias e grandes em regiões metropolitanas.
A vinda do mecanismo do 99 é acompanhada com vários benefícios: zero taxa para restaurantes, bônus de R$250 por dia a entregadores e estrutura física de apoio. Após ser descontinuada em 2023, a 99Food relança suas operações com foco em crescimento acelerado.
Até então, o serviço de delivery está disponível em São Paulo e Goiânia, com projeção para Salvador e outras cidades da Bahia, segundo apuração do Portal A TARDE.
A vertical de delivery de comida não tem um aplicativo específico, mas funciona dentro do próprio app 99. A ideia, segundo a empresa, é que as entregas de comida complementem a plataforma, transformando-a num "ecossistema completo" de mobilidade e entrega, com 1,5 milhão de motoristas, motociclistas e ciclistas parceiros no país. No Rio, 50 mil já estão cadastrados para fazer delivery de comida.
“No ecossistema, temos viagens, entregas e delivery de comida, operações que têm picos de pedidos diferentes ao longo do dia. Com os serviços integrados, nossos (motoristas e entregadores) parceiros conseguem fazer rotas integradas e serem mais produtivos, ganhando mais”, explicou Wang.
Preços mais justos
A 99Food chega com a proposta de oferecer um modelo de negócios diferente do tradicional. A companhia aposta em um ecossistema mais justo, beneficiando restaurantes, entregadores e consumidores.
Como estratégia inicial, a 99Food implementou um modelo que isenta os restaurantes de comissões por um período de 12 meses. A isenção inclui tanto as taxas sobre os pedidos quanto eventuais mensalidades, permitindo que os valores cobrados no aplicativo sejam os mesmos do consumo presencial.
“Aos restaurantes, isenção de mensalidade e comissão e, como consequência, o consumidor pode pagar preços mais acessíveis, próximos aos de balcão. Aos entregadores, possibilidade ampla de ganhos contemplando todos os serviços disponíveis no ecossistema da marca”, informou a 99Food.
