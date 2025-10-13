AUMENTO!
Copos e canudos mais caros: Lula aumenta imposto sobre descartáveis
Entenda como a mudança mexerá no bolso do consumidor
Por Gabriela Araújo
Copos, canudos, xícaras e taças plásticas ficarão mais caras no Brasil após a assinatura de um novo decreto do presidente Lula (PT). Na publicação, o presidente autoriza o aumento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incluindo os de papel.
A medida foi assinada na última sexta-feira, 10, mas só foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda, 13. O documento também conta com a assinatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
O decreto altera a Tabela de Incidência do IPI (TIPI) para instituir novos ex-tarifários — que, neste caso, representam uma alíquota de imposto.
O que muda com a nova alíquota?
A mudança estabelece uma nova alíquota de 6,75% para os seguintes produtos, independentemente do material:
- Canudos para sorver líquidos, de plástico.
- Pratos, xícaras, taças, copos e artigos semelhantes, descartáveis, de plástico.
- Canudos para sorver líquidos, de papel ou cartão.
- Pratos, xícaras, taças, copos e artigos semelhantes, descartáveis, de papel ou cartão.
Qual o percentual da antiga alíquota?
Antes, o percentual para esses produtos, classificados como serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha, era de 6,5%, conforme descreve a TIPI.
Leia Também:
Quando o aumento passa a valer?
O novo aumento, contudo, não será sentido imediatamente no bolso dos consumidores e empresas que utilizam este tipo de produto.
Apesar da assinatura do decreto, a mudança do percentual só passa a valer a partir do primeiro dia do quarto subsequente ao da publicação, isto é, 1º de fevereiro de 2026.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes