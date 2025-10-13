Menu
AUMENTO!

Copos e canudos mais caros: Lula aumenta imposto sobre descartáveis

Entenda como a mudança mexerá no bolso do consumidor

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

13/10/2025 - 10:18 h
Canudos descartáveis
Canudos descartáveis -

Copos, canudos, xícaras e taças plásticas ficarão mais caras no Brasil após a assinatura de um novo decreto do presidente Lula (PT). Na publicação, o presidente autoriza o aumento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incluindo os de papel.

A medida foi assinada na última sexta-feira, 10, mas só foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda, 13. O documento também conta com a assinatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O decreto altera a Tabela de Incidência do IPI (TIPI) para instituir novos ex-tarifários — que, neste caso, representam uma alíquota de imposto.

O que muda com a nova alíquota?

A mudança estabelece uma nova alíquota de 6,75% para os seguintes produtos, independentemente do material:

  • Canudos para sorver líquidos, de plástico.
  • Pratos, xícaras, taças, copos e artigos semelhantes, descartáveis, de plástico.
  • Canudos para sorver líquidos, de papel ou cartão.
  • Pratos, xícaras, taças, copos e artigos semelhantes, descartáveis, de papel ou cartão.

Qual o percentual da antiga alíquota?

Antes, o percentual para esses produtos, classificados como serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha, era de 6,5%, conforme descreve a TIPI.

IPI zero: veja 5 carros inclusos de até R$ 90 mil
Isenção do Imposto de Renda até R$ 10 mil: Otto chama medida de “maluquice”
Imposto de Renda: reforma pode aliviar bolso dos brasileiros em mais de R$ 300 mensais
Isenção do Imposto de Renda até 5 mil: o que muda no seu bolso?

Quando o aumento passa a valer?

O novo aumento, contudo, não será sentido imediatamente no bolso dos consumidores e empresas que utilizam este tipo de produto.

Apesar da assinatura do decreto, a mudança do percentual só passa a valer a partir do primeiro dia do quarto subsequente ao da publicação, isto é, 1º de fevereiro de 2026.

Tags:

Fernando Haddad IPI Lula

x