Adeus, código de barras! Saiba como serão as compras agora

O código de barras é o meio mais usado em compras - Foto: Ilustratativa | Freepik

A modernidade está avançando cada vez mais no mundo das compras. Após a chegada dos caixas de autoentendimento, chegou a vez do código de barras dar adeus aos consumidores em breve.

Encontrado em diversos produtos e boletos, o código dará espaço aos QR codes e a inteligência artificial a partir de 2026. Algumas empresas já estão adotando a substituição, mas o processo não é tão rápido quanto parece.

A ideia é que a substituição oficial aconteça em 2027, quando as organizações internacionais do setor devem incentivar a substituição gradual do código pelo QR code, que já tem sido usado em restaurantes e lojas brasileiras, para o pagamento na modalidade pix.

A mudança promete trazer mais praticidade para o consumidor e os lojistas, pois concentrará informações sobre validade, descontos automáticos e alertas de alergias para pessoas intolerantes a certos alimentos.