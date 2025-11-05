Amazon lança supermercado no Brasil e anuncia descontos

A gigante do e-commerce anunciou o Amazon Mercado - Foto: Reprodução / Amazon

A Amazon acaba de entrar de vez no universo dos supermercados brasileiros. A gigante do e-commerce anunciou o Amazon Mercado, sua nova plataforma voltada para itens de uso diário, de alimentos e bebidas a produtos de limpeza, beleza, pet shop e papelaria.

A proposta é simples: transformar as compras de rotina em uma experiência digital mais rápida, prática e econômica.

Supermercado digital com tecnologia brasileira

Disponível no site e no app da Amazon Shopping, o Amazon Mercado funciona como um supermercado 100% online. Os corredores são virtuais e divididos por categoria, facilitando a navegação e a busca por produtos.

O diferencial está na tecnologia criada pelo próprio time brasileiro da empresa, capaz de entender os hábitos de compra de cada usuário. A ferramenta identifica preferências, cria listas automáticas e recomendações personalizadas, otimizando o tempo e simplificando aslistas automáticas

Ao acessar um produto, o consumidor ainda encontra sugestões de itens complementares, comparações de preço e avaliações de outros usuários — tudo pensado para garantir conveniência e transparência na escolha.

Vantagens e descontos exclusivos para membros Prime

Os assinantes Amazon Prime terão benefícios extras dentro do novo mercado digital. Além do frete grátis, o serviço inclui entregas no mesmo dia em mais de 170 cidades e em até um dia útil em mais de 1.100 municípios brasileiros.

A plataforma também traz programas de economia pensados para o consumo recorrente:

Mais por Menos: oferece 10% de desconto em compras de dez ou mais unidades do mesmo item;

Programe & Poupe: garante até 10% de desconto em pedidos automáticos e programados.

A empresa oferece frete grátis em pedidos acima de R$ 19, desde que os produtos sejam enviados pela própria Amazon.

Estrutura de entrega cobre todo o território nacional

Com 14 Centros de Distribuição, mais de 200 polos operacionais e 190 Estações de Entrega, a Amazon mantém uma das maiores infraestruturas logísticas do país.

Essa rede permite que o Amazon Mercado alcance todas as regiões do Brasil, garantindo agilidade nas entregas e ampliando o acesso ao comércio digital de produtos essenciais.