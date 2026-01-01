Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRATICIDADE

Aparelho promete substituir liquidificador tradicional; saiba detalhes

O aparelho consegue ser levado para qualquer lugar

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/01/2026 - 18:33 h
O liquidificador tradicional ainda é o queridinho das donas de casa
O liquidificador tradicional ainda é o queridinho das donas de casa -

Os liquidificadores tradicionais podem estar com os dias contados na casa dos brasileiros. Um novo aparelho promete substituir o eletrodoméstico no preparo de bebidas ao longo do dia dia

Com tamanho compacto, ausência de energia para seu funcionamento e praticidade, o liquidificador portátil é a alternativa ideal para quem costuma preparar vitaminas e shakes ao longo do café da manhã.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bilionário da Mega da Virada: veja quanto rende R$ 1 bilhão por mês
Filé a R$ 470 e pastel a R$ 150: cardápio de praia famosa gera revolta
Veja de onde são os ganhadores da Mega da Virada 2025

Conhecido também como Fresh Juice, o aparelho ganhou popularidade nas redes sociais após ser indicado por diversos influenciadores digitais. Ele possui uma capacidade média entre 350 e 500 ml, e seu carregamento é feito através de um cabo USB.

Entretanto, é importante ressaltar que o liquidificador portátil não cumpre algumas funções específicas da versão tradicional, como a tritura de ingredientes congelados, como gelo e frutas densas, podendo não ser uma opção viável para todos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

liquidificador liquidificador portátil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O liquidificador tradicional ainda é o queridinho das donas de casa
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

O liquidificador tradicional ainda é o queridinho das donas de casa
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

O liquidificador tradicional ainda é o queridinho das donas de casa
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

O liquidificador tradicional ainda é o queridinho das donas de casa
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x