Aparelho promete substituir liquidificador tradicional; saiba detalhes

O liquidificador tradicional ainda é o queridinho das donas de casa - Foto: Ilustratativa | Freepik

Os liquidificadores tradicionais podem estar com os dias contados na casa dos brasileiros. Um novo aparelho promete substituir o eletrodoméstico no preparo de bebidas ao longo do dia dia

Com tamanho compacto, ausência de energia para seu funcionamento e praticidade, o liquidificador portátil é a alternativa ideal para quem costuma preparar vitaminas e shakes ao longo do café da manhã.

Conhecido também como Fresh Juice, o aparelho ganhou popularidade nas redes sociais após ser indicado por diversos influenciadores digitais. Ele possui uma capacidade média entre 350 e 500 ml, e seu carregamento é feito através de um cabo USB.

Entretanto, é importante ressaltar que o liquidificador portátil não cumpre algumas funções específicas da versão tradicional, como a tritura de ingredientes congelados, como gelo e frutas densas, podendo não ser uma opção viável para todos.