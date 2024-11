Após prejuízo, Petrobras deve alcançar resultado positivo no 3T24

A eficiência operacional do parque de refino e o aumento sazonal da demanda por derivados, especialmente por diesel, foram fatores essenciais para o desempenho positivo. - Foto: André Motta de Souza / Agência Petrobras

Estimativas do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep) apontam que, no terceiro trimestre de 2024, a Petrobras deverá apresentar resultados financeiros positivos, com os seguintes indicadores: (i) lucro líquido de R$ 19,8 bilhões; (ii) receita líquida de R$ 127,4 bilhões; (iii) EBITDA ajustado de R$ 69,6 bilhões; e (iv) distribuição de dividendos próxima de R$ 19,7 bilhões. A Petrobras publicará na próxima quinta-feira, 07, seus resultados operacionais e financeiros do terceiro trimestre de 2024 (3T24).

A projeção do Ineep destaca que, após o prejuízo de R$ 2,6 bilhões registrado no segundo trimestre de 2024 (2T24), a empresa deve alcançar um lucro líquido em torno de R$ 19,8 bilhões.

Embora os indicadores de produção total de óleo, LGN e gás natural, bem como de derivados, tenham recuado em relação ao terceiro trimestre de 2023 (3T23) — devido a manutenções programadas em refinarias e ao declínio natural de alguns campos —, a desvalorização do real frente ao dólar impulsionou os preços dos derivados no mercado interno no 3T24. Isso levou a um aumento de 2,0% na receita de vendas da Petrobras na comparação anual.

A eficiência operacional do parque de refino e o aumento sazonal da demanda por derivados, especialmente por diesel, foram fatores essenciais para o desempenho positivo. Segundo o Ineep, os preços médios dos derivados subiram de R$ 462,00 por barril no 3T23 para R$ 469,00 no 3T24, representando uma alta de 1,5%.

Com isso, a Petrobras reafirma sua resiliência operacional e financeira, mostrando uma maior capacidade de geração de caixa.