B3 informa exclusão da Gol de todos os seus índices | A TARDE

A bolsa de valores do Brasil, a B3, informou nesta segunda-feira, 29, que irá excluir todas as ações da Gol (GOLL4) de todos os seus índices, inclusive o Ibovespa, o principal.

“A decisão ocorre em virtude do pedido de Chapter 11 do United States Code pela companhia perante o Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, bem como das demais repercussões no mercado, conforme Fatos Relevantes divulgados em 25, 26 e 29/1/2024”, informou.

Na quinta-feira, 25, a companhia aérea apresentou um pedido de recuperação judicial (RJ) nos Estados Unidos com o objetivo de conseguir levantar capital, reestruturar finanças e fortalecer operações comerciais, enquanto mantém a operação rodando. O processo foi aceito pelo Tribunal de Falências de Nova York no dia seguinte.

Segundo a B3, a Gol terá seus títulos excluídos dos índices IBOV, IBRA, IBXX, ICO2, IDVR, IGCT, IGCX, ITAG, IVBX e SMLL ao seu preço de fechamento após o encerramento do pregão desta terça-feira, 30.

De acordo com o Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da B3, empresas em recuperação judicial não podem integrar os índices. A participação da companhia será redistribuída proporcionalmente aos demais integrantes da carteira.

As ações da Gol (GOLL4) registraram mais uma queda expressiva no B3, principal índice da bolsa de valores brasileira, nesta segunda, 29, desde que entrou com o pedido de RJ. Os ativos da companhia aérea fecharam em queda de 33,61%, a R$ 3,93, na sessão