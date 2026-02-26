ECONOMIA
Banco brasileiro libera PIX pelo WhatsApp e aposta em IA para pagamentos
Nova função permite transferências sem sair da conversa
Por Iarla Queiroz
O Banco Inter anunciou, nesta terça-feira, 24, a integração do PIX ao WhatsApp. A novidade permite que clientes realizem pagamentos e transferências instantâneas diretamente pelo aplicativo de mensagens, sem precisar alternar entre plataformas.
A funcionalidade opera por meio de um fluxo conversacional que utiliza inteligência artificial para interpretar comandos enviados em texto ou até mesmo por imagem. A proposta, segundo o banco, é tornar o processo mais ágil e intuitivo.
Como funciona na prática
O serviço é acessado pelo número oficial do Inter no WhatsApp. Durante a conversa, o cliente informa o valor da transferência e o destinatário, podendo utilizar chave PIX, QR Code ou contatos favoritos previamente cadastrados no aplicativo da instituição.
Após o envio das informações, o sistema realiza validações automáticas de segurança e conclui a operação em poucos segundos.
Nesta fase inicial, o recurso está disponível para parte dos clientes dos segmentos Win e Prime. O limite diário de movimentação é de R$ 200.
Estratégia de inovação
De acordo com Fernando Bacchin, diretor de Conta Digital e Cartões do Inter, a iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla de simplificação das operações financeiras.
“A funcionalidade é mais um passo na nossa estratégia de levar inovação, colocando o Inter no dia a dia das pessoas, com experiências simples, seguras e integradas à rotina do cliente”, afirmou.
Camadas de segurança mantidas
O banco informa que o PIX via WhatsApp adota os mesmos protocolos de segurança já aplicados no Super App, incluindo validação de cadastro, análise do dispositivo utilizado e verificação do status da conta.
A instituição destaca que os dados são processados em ambiente protegido e utilizados exclusivamente para a realização da transação.
Além disso, novas funcionalidades já estão previstas para as próximas atualizações, como PIX agendado, pagamento com crédito e reconhecimento de comandos por áudio — mantendo o atendimento dentro do próprio canal de conversa.
