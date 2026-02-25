Adeus ICMS e ISS: saiba quais produtos podem baixar de preço com o novo IVA

Siga o A TARDE no Google

A Reforma Tributária que institui o Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) Dual no Brasil, aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada em dezembro de 2023, começou a valer de forma gradual em janeiro deste ano e terá transição até 2033.

Para o consumidor, a principal pergunta é direta: o que fica mais caro e o que pode baratear no supermercado e nos serviços?

Na prática, o IVA simplifica o sistema ao unificar cinco tributos sobre o consumo em apenas dois.

A proposta é não aumentar a carga total de impostos, mas redistribuir a forma de cobrança. Isso significa que o impacto será diferente dependendo do produto ou serviço consumido.

Como funciona o IVA?

O IVA Dual substitui cinco impostos:

Programa de Integração Social (PIS)

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)

Eles dão lugar a dois tributos:

Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS)

Imposto sobre Bens e Serviços (IBS)

Embora funcionem de forma integrada, os dois impostos são destinados a diferentes níveis de governo, segundo explicou ao Portal A TARDE o economista e presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia (Corecon-BA), Edval Landulfo.

“A mudança, portanto, é baseada na unificação de cinco impostos no novo modelo de tributação, o IVA, que estamos chamando de IVA Dual, porque ele vai conter os tributos CBS, que é federal, e IBS, que é estadual e municipal.”

Como funciona a cobrança?

O novo modelo estabelece duas regras principais que alteram a forma como o imposto é calculado ao longo da cadeia produtiva:

Não cumulatividade plena: a empresa paga imposto apenas sobre o valor que adiciona ao produto ou serviço. O que foi pago antes vira crédito.

a empresa paga imposto apenas sobre o valor que adiciona ao produto ou serviço. O que foi pago antes vira crédito. Cobrança no destino: o imposto fica no local onde o bem ou serviço é consumido.

A soma de CBS e IBS deve ficar em torno de 27,97%, segundo o Ministério da Fazenda. Como o novo sistema está em fase de testes, as informações já são registradas, mas ainda não é cobrado.

A cobrança efetiva da CBS começa em 2027. Já o IBS entra em fase de transição a partir de 2029, com a extinção total do ICMS e do ISS prevista para 2033.

E como fica o bolso do consumidor?

Produtos que tendem a baratear

A principal mudança positiva com a unificação dos impostos ocorrerá na Cesta Básica Nacional. Vinte e dois (22) itens essenciais, como arroz, feijão, carnes e leite, terão alíquota zero de IVA.

Também podem ficar mais baratos:

Medicamentos: itens específicos e produtos do Farmácia Popular terão isenção ou alíquotas reduzidas;

itens específicos e produtos do Farmácia Popular terão isenção ou alíquotas reduzidas; Higiene pessoal: produtos básicos, como sabonete e papel higiênico, terão redução de 60% em relação à alíquota padrão;

produtos básicos, como sabonete e papel higiênico, terão redução de 60% em relação à alíquota padrão; Alguns industrializados: com o fim da cobrança em cascata, produtos que acumulavam imposto ao longo da cadeia podem ter redução de preço.

"A médio e longo prazo, o IVA vai trazer o que todo mundo espera, que é uma melhora nos preços de produtos essenciais. A cesta básica, no entanto, será a primeira a sentir esse efeito", disse o economista.

Quando o desconto começa a aparecer?

Os efeitos mais concretos devem ser sentidos a partir de 2027. O período atual é de adaptação.

Produtos que tendem a encarecer

Devem ficar mais caros os produtos e serviços que hoje pagam alíquotas menores ou não têm regimes diferenciados.

Entre eles:

Bebidas alcoólicas, cigarros e produtos do tabaco, bebidas açucaradas e veículos poluentes, que podem ser atingidos também pelo Imposto Seletivo;

Serviços como academias, escolas particulares, pet shops e streaming, que hoje pagam ISS de até 5% e passarão a se enquadrar na alíquota cheia do IVA.

Ponto de atenção

O economista Edval Landulfo alerta que os serviços de educação e saúde merecem acompanhamento, mesmo com previsão de redução de 60% na alíquota desses setores.

“Será que vai encarecer a mensalidade escolar? É algo que precisamos observar para entender se esses modelos de crédito do IVA vão favorecer mais a indústria do que os serviços. Será que o desconto de 60% para as alíquotas de saúde e educação vai realmente segurar o aumento dos preços?”, concluiu.