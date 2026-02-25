Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Estrada sem fim? Bahia abriga reta de 145 km, uma das maiores do mundo

Segmento no oeste baiano tem cerca de 145 km sem curvas

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

25/02/2026 - 19:14 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Trecho da BR-020, em trecho de linha reta que atravessa a Bahia
Trecho da BR-020, em trecho de linha reta que atravessa a Bahia -

Quem percorre o oeste da Bahia pode ter a sensação de que o asfalto nunca termina. No trecho da BR-020 entre os povoados de Rosário, em Correntina, e Roda Velha, em São Desidério, o horizonte parece desenhado com régua.

São aproximadamente 145 quilômetros praticamente em linha reta — um feito que coloca a estrada brasileira no mesmo patamar de retas mundialmente conhecidas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A comparação não é exagero. Com essa extensão, o segmento baiano se aproxima de marcas celebradas internacionalmente, como a Eyre Highway, na Austrália, frequentemente citada como uma das maiores retas contínuas do mundo.

No contexto sul-americano, o trecho direto da BR-020 desponta como um dos mais extensos já registrados em pista pavimentada.

135,9 km revitalizados

Em 2024, o Governo Federal concluiu a revitalização de 135,9 km da BR-020/BA, no segmento que liga Rosário, distrito de Correntina, a Roda Velha, em São Desidério. As intervenções foram executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Leia Também:

Nomeação de sobrinha de prefeito em Candeal é alvo de investigação
Ataque de 60 mil abelhas deixa cães mortos e pessoas feridas na Bahia
Lula suspende importações de cacau da Costa do Marfim após apelo de baianos
Dor, ameaças e luta: veja como seguiu filho após morte de Mãe Bernadete

Os serviços incluíram fresagem contínua do pavimento e aplicação de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ), recuperação de acostamentos e implantação de sinalização horizontal provisória. Ao longo de todo o trecho — do km 0 ao km 135,9 — também foram realizadas roçadas e limpeza da faixa de domínio.

O investimento total foi de aproximadamente R$ 35,3 milhões.

Imagem ilustrativa da imagem Estrada sem fim? Bahia abriga reta de 145 km, uma das maiores do mundo
| Foto: Reprodução / Google Maps

Corredor estratégico do agronegócio

Mais do que um fenômeno geográfico, a reta da BR-020 é um eixo logístico fundamental. A rodovia é classificada como radial e conecta o Distrito Federal ao Nordeste, atravessando Goiás, Bahia, Piauí e Ceará até chegar a Fortaleza.

No oeste baiano, a estrada corta uma das regiões mais produtivas do país. O território integra o Matopiba — área que reúne Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia — e concentra forte produção de grãos, especialmente soja, milho e algodão.

A melhoria da malha viária reduz custos de transporte, facilita o escoamento da safra e fortalece cadeias ligadas ao comércio, serviços, agroindústria e logística.

Com a revitalização, a expectativa é ampliar a segurança viária e garantir maior fluidez ao tráfego pesado que domina a região.

Imagem ilustrativa da imagem Estrada sem fim? Bahia abriga reta de 145 km, uma das maiores do mundo
| Foto: Reprodução / Google Maps

Sensação de estrada sem fim

O traçado quase perfeitamente linear atravessa o cerrado baiano, em uma paisagem de planaltos amplos e horizonte aberto. Para motoristas, a experiência pode ser hipnotizante: são quilômetros seguidos sem curvas significativas, interferências urbanas ou mudanças bruscas de direção.

Essa característica, embora impressionante, exige atenção redobrada. A monotonia visual pode provocar fadiga, especialmente em trajetos longos percorridos por caminhoneiros e viajantes que cruzam estados.

Ainda assim, é justamente essa combinação entre extensão, linearidade e importância econômica que transforma o trecho em um símbolo da infraestrutura rodoviária nacional.

No mapa, parece um traço reto cortando o interior do país. No chão, é uma das estradas mais estratégicas do Brasil — e, possivelmente, a reta (não perfeita) mais impressionante da América do Sul.

Veja fotos

  • Estrada sem fim? Bahia abriga reta de 145 km, uma das maiores do mundo
    |
  • Estrada sem fim? Bahia abriga reta de 145 km, uma das maiores do mundo
    |
  • Estrada sem fim? Bahia abriga reta de 145 km, uma das maiores do mundo
    |
  • Estrada sem fim? Bahia abriga reta de 145 km, uma das maiores do mundo
    |
Estrada sem fim? Bahia abriga reta de 145 km, uma das maiores do mundo Estrada sem fim? Bahia abriga reta de 145 km, uma das maiores do mundo Estrada sem fim? Bahia abriga reta de 145 km, uma das maiores do mundo Estrada sem fim? Bahia abriga reta de 145 km, uma das maiores do mundo

Maiores estradas em linha reta do mundo

  1. Highway 10 – Arábia Saudita - (extensão aproximada: 240–260 km em linha reta): o trecho no deserto entre Haradh e Al Batha. É frequentemente citado como o mais longo do planeta em linha praticamente contínua, cortando paisagem árida sem grandes interferências.
  2. Eyre Highway – Austrália - (Extensão aproximada: 146 km): conhecida como “90 Mile Straight”, fica na planície de Nullarbor. É uma das retas mais famosas do mundo e virou referência quando o assunto é estrada sem curvas.
  3. Ruta Nacional 26 – Argentina - (extensão aproximada: 130–133 km): localizada na Patagônia, atravessa áreas planas e pouco povoadas, com um dos maiores segmentos contínuos em linha reta da América do Sul.
  4. Interstate 80 – Estados Unidos - (extensão aproximada: 120 km): no estado de Utah, cruza os Bonneville Salt Flats. É uma das maiores retas contínuas da América do Norte.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Trecho da BR-020, em trecho de linha reta que atravessa a Bahia
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Trecho da BR-020, em trecho de linha reta que atravessa a Bahia
Play

Chuva intensa alaga bairros e deixa moradores ilhados em Araci

Trecho da BR-020, em trecho de linha reta que atravessa a Bahia
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Trecho da BR-020, em trecho de linha reta que atravessa a Bahia
Play

Vídeo mostra briga entre motorista de ônibus e ciclista na Bahia

x