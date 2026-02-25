BAHIA
Estrada sem fim? Bahia abriga reta de 145 km, uma das maiores do mundo
Segmento no oeste baiano tem cerca de 145 km sem curvas
Por Iarla Queiroz
Siga o A TARDE no Google
Quem percorre o oeste da Bahia pode ter a sensação de que o asfalto nunca termina. No trecho da BR-020 entre os povoados de Rosário, em Correntina, e Roda Velha, em São Desidério, o horizonte parece desenhado com régua.
São aproximadamente 145 quilômetros praticamente em linha reta — um feito que coloca a estrada brasileira no mesmo patamar de retas mundialmente conhecidas.
A comparação não é exagero. Com essa extensão, o segmento baiano se aproxima de marcas celebradas internacionalmente, como a Eyre Highway, na Austrália, frequentemente citada como uma das maiores retas contínuas do mundo.
No contexto sul-americano, o trecho direto da BR-020 desponta como um dos mais extensos já registrados em pista pavimentada.
135,9 km revitalizados
Em 2024, o Governo Federal concluiu a revitalização de 135,9 km da BR-020/BA, no segmento que liga Rosário, distrito de Correntina, a Roda Velha, em São Desidério. As intervenções foram executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
Leia Também:
Os serviços incluíram fresagem contínua do pavimento e aplicação de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ), recuperação de acostamentos e implantação de sinalização horizontal provisória. Ao longo de todo o trecho — do km 0 ao km 135,9 — também foram realizadas roçadas e limpeza da faixa de domínio.
O investimento total foi de aproximadamente R$ 35,3 milhões.
Corredor estratégico do agronegócio
Mais do que um fenômeno geográfico, a reta da BR-020 é um eixo logístico fundamental. A rodovia é classificada como radial e conecta o Distrito Federal ao Nordeste, atravessando Goiás, Bahia, Piauí e Ceará até chegar a Fortaleza.
No oeste baiano, a estrada corta uma das regiões mais produtivas do país. O território integra o Matopiba — área que reúne Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia — e concentra forte produção de grãos, especialmente soja, milho e algodão.
A melhoria da malha viária reduz custos de transporte, facilita o escoamento da safra e fortalece cadeias ligadas ao comércio, serviços, agroindústria e logística.
Com a revitalização, a expectativa é ampliar a segurança viária e garantir maior fluidez ao tráfego pesado que domina a região.
Sensação de estrada sem fim
O traçado quase perfeitamente linear atravessa o cerrado baiano, em uma paisagem de planaltos amplos e horizonte aberto. Para motoristas, a experiência pode ser hipnotizante: são quilômetros seguidos sem curvas significativas, interferências urbanas ou mudanças bruscas de direção.
Essa característica, embora impressionante, exige atenção redobrada. A monotonia visual pode provocar fadiga, especialmente em trajetos longos percorridos por caminhoneiros e viajantes que cruzam estados.
Ainda assim, é justamente essa combinação entre extensão, linearidade e importância econômica que transforma o trecho em um símbolo da infraestrutura rodoviária nacional.
No mapa, parece um traço reto cortando o interior do país. No chão, é uma das estradas mais estratégicas do Brasil — e, possivelmente, a reta (não perfeita) mais impressionante da América do Sul.
Veja fotos
| | | |
Maiores estradas em linha reta do mundo
- Highway 10 – Arábia Saudita - (extensão aproximada: 240–260 km em linha reta): o trecho no deserto entre Haradh e Al Batha. É frequentemente citado como o mais longo do planeta em linha praticamente contínua, cortando paisagem árida sem grandes interferências.
- Eyre Highway – Austrália - (Extensão aproximada: 146 km): conhecida como “90 Mile Straight”, fica na planície de Nullarbor. É uma das retas mais famosas do mundo e virou referência quando o assunto é estrada sem curvas.
- Ruta Nacional 26 – Argentina - (extensão aproximada: 130–133 km): localizada na Patagônia, atravessa áreas planas e pouco povoadas, com um dos maiores segmentos contínuos em linha reta da América do Sul.
- Interstate 80 – Estados Unidos - (extensão aproximada: 120 km): no estado de Utah, cruza os Bonneville Salt Flats. É uma das maiores retas contínuas da América do Norte.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes