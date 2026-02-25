Estrada sem fim? Bahia abriga reta de 145 km, uma das maiores do mundo

Siga o A TARDE no Google

Trecho da BR-020, em trecho de linha reta que atravessa a Bahia - Foto: Reprodução / Google Maps

Quem percorre o oeste da Bahia pode ter a sensação de que o asfalto nunca termina. No trecho da BR-020 entre os povoados de Rosário, em Correntina, e Roda Velha, em São Desidério, o horizonte parece desenhado com régua.

São aproximadamente 145 quilômetros praticamente em linha reta — um feito que coloca a estrada brasileira no mesmo patamar de retas mundialmente conhecidas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A comparação não é exagero. Com essa extensão, o segmento baiano se aproxima de marcas celebradas internacionalmente, como a Eyre Highway, na Austrália, frequentemente citada como uma das maiores retas contínuas do mundo.

No contexto sul-americano, o trecho direto da BR-020 desponta como um dos mais extensos já registrados em pista pavimentada.

135,9 km revitalizados

Em 2024, o Governo Federal concluiu a revitalização de 135,9 km da BR-020/BA, no segmento que liga Rosário, distrito de Correntina, a Roda Velha, em São Desidério. As intervenções foram executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Os serviços incluíram fresagem contínua do pavimento e aplicação de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ), recuperação de acostamentos e implantação de sinalização horizontal provisória. Ao longo de todo o trecho — do km 0 ao km 135,9 — também foram realizadas roçadas e limpeza da faixa de domínio.

O investimento total foi de aproximadamente R$ 35,3 milhões.

| Foto: Reprodução / Google Maps

Corredor estratégico do agronegócio



Mais do que um fenômeno geográfico, a reta da BR-020 é um eixo logístico fundamental. A rodovia é classificada como radial e conecta o Distrito Federal ao Nordeste, atravessando Goiás, Bahia, Piauí e Ceará até chegar a Fortaleza.

No oeste baiano, a estrada corta uma das regiões mais produtivas do país. O território integra o Matopiba — área que reúne Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia — e concentra forte produção de grãos, especialmente soja, milho e algodão.

A melhoria da malha viária reduz custos de transporte, facilita o escoamento da safra e fortalece cadeias ligadas ao comércio, serviços, agroindústria e logística.

Com a revitalização, a expectativa é ampliar a segurança viária e garantir maior fluidez ao tráfego pesado que domina a região.

| Foto: Reprodução / Google Maps

Sensação de estrada sem fim

O traçado quase perfeitamente linear atravessa o cerrado baiano, em uma paisagem de planaltos amplos e horizonte aberto. Para motoristas, a experiência pode ser hipnotizante: são quilômetros seguidos sem curvas significativas, interferências urbanas ou mudanças bruscas de direção.

Essa característica, embora impressionante, exige atenção redobrada. A monotonia visual pode provocar fadiga, especialmente em trajetos longos percorridos por caminhoneiros e viajantes que cruzam estados.

Ainda assim, é justamente essa combinação entre extensão, linearidade e importância econômica que transforma o trecho em um símbolo da infraestrutura rodoviária nacional.

No mapa, parece um traço reto cortando o interior do país. No chão, é uma das estradas mais estratégicas do Brasil — e, possivelmente, a reta (não perfeita) mais impressionante da América do Sul.

Veja fotos

| Foto: Reprodução / Google Maps

| Foto: Reprodução / Google Maps

| Foto: Reprodução / Google Maps

| Foto: Reprodução / Google Maps

Maiores estradas em linha reta do mundo