Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Banco Central aponta juros em queda e PIB mais fraco em ano eleitoral

Primeiro Boletim Focus de 2026 foi divulgado nesta segunda, 5

Redação

Por Redação

05/01/2026 - 11:23 h
Imagem ilustrativa da imagem Banco Central aponta juros em queda e PIB mais fraco em ano eleitoral
-

O Banco Central (BC) divulgou nesta segunda-feira, 5, a primeira rodada de pesquisas do mercado financeiro de 2026.

Em ano eleitoral, o boletim Focus traz projeções de queda dos juros, desaceleração no ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e inflação dentro dos limites do regime de metas.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O levantamento foi feito a partir de consultas a mais de 100 instituições financeiras na última semana.

A expectativa de inflação dos economistas para 2025 segue dentro do intervalo do sistema de metas, assim como as projeções para os anos seguintes.

  • Para 2025, a projeção recuou de 4,32% para 4,31%, na oitava queda consecutiva.
  • Para 2026, a estimativa subiu de 4,05% para 4,06%.
  • Para 2027, a expectativa permaneceu estável em 3,80%.
  • Para 2028, a previsão continuou em 3,50%.

Desde o início de 2025, com a adoção do sistema de meta contínua, o objetivo é manter a inflação em 3%, sendo considerada dentro da meta se variar entre 1,5% e 4,5%. Caso as projeções se confirmem, não haverá estouro da meta de inflação no ano fechado.

Leia Também:

Juros sobem para pessoas físicas e caem para empresas, aponta BC
Preços mais estáveis e juros elevados favorecem aplicações conservadoras
Especialistas projetam queda da inflação e diminuição de juros em 2026
MEIs terão programa de renegociação com juros baixos e maior prazo

Taxa de juros

Após a taxa básica da economia ter encerrado 2025 em 15% ao ano, o maior patamar em quase 20 anos, o mercado financeiro segue apostando em um ciclo de queda dos juros.

  • Para o fim de 2026, a projeção foi mantida em 12,25% ao ano, o que representa uma redução de 2,25 pontos percentuais na Selic.
  • Para o fechamento de 2027, a estimativa permaneceu em 10,50% ao ano.
  • Para 2028, a projeção continuou em 9,75% ao ano.

PIB

O Produto Interno Bruto (PIB), que soma todos os bens e serviços produzidos no país e mede o desempenho da economia, teve a projeção de crescimento mantida em 1,80% para 2026, ano marcado pelas eleições presidenciais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ano Eleitoral banco central Boletim Focus economia Inflação mercado financeiro pib Selic

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x