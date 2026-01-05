ECONOMIA
Banco Central aponta juros em queda e PIB mais fraco em ano eleitoral
Primeiro Boletim Focus de 2026 foi divulgado nesta segunda, 5
Por Redação
O Banco Central (BC) divulgou nesta segunda-feira, 5, a primeira rodada de pesquisas do mercado financeiro de 2026.
Em ano eleitoral, o boletim Focus traz projeções de queda dos juros, desaceleração no ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e inflação dentro dos limites do regime de metas.
O levantamento foi feito a partir de consultas a mais de 100 instituições financeiras na última semana.
A expectativa de inflação dos economistas para 2025 segue dentro do intervalo do sistema de metas, assim como as projeções para os anos seguintes.
- Para 2025, a projeção recuou de 4,32% para 4,31%, na oitava queda consecutiva.
- Para 2026, a estimativa subiu de 4,05% para 4,06%.
- Para 2027, a expectativa permaneceu estável em 3,80%.
- Para 2028, a previsão continuou em 3,50%.
Desde o início de 2025, com a adoção do sistema de meta contínua, o objetivo é manter a inflação em 3%, sendo considerada dentro da meta se variar entre 1,5% e 4,5%. Caso as projeções se confirmem, não haverá estouro da meta de inflação no ano fechado.
Taxa de juros
Após a taxa básica da economia ter encerrado 2025 em 15% ao ano, o maior patamar em quase 20 anos, o mercado financeiro segue apostando em um ciclo de queda dos juros.
- Para o fim de 2026, a projeção foi mantida em 12,25% ao ano, o que representa uma redução de 2,25 pontos percentuais na Selic.
- Para o fechamento de 2027, a estimativa permaneceu em 10,50% ao ano.
- Para 2028, a projeção continuou em 9,75% ao ano.
PIB
O Produto Interno Bruto (PIB), que soma todos os bens e serviços produzidos no país e mede o desempenho da economia, teve a projeção de crescimento mantida em 1,80% para 2026, ano marcado pelas eleições presidenciais.
