ECONOMIA

Bancos definem novas regras para saques em dinheiro; entenda

Limites variam conforme o banco, o tipo de conta e o canal de atendimento

Luan Julião

Por Luan Julião

02/02/2026 - 13:43 h

Caixa Econômica Federal e Banco24Horas têm regras específicas para saques
Caixa Econômica Federal e Banco24Horas têm regras específicas para saques -

Mesmo com o avanço dos serviços digitais, o saque em dinheiro segue sendo uma necessidade para milhões de brasileiros. Questões de segurança e controle do numerário fazem com que os bancos adotem limites específicos, que variam conforme a instituição, o tipo de conta e o canal de atendimento utilizado.

Levantamento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) aponta que 82% das transações bancárias no país já são realizadas por meios digitais. Consultas de saldo e extrato praticamente migraram por completo para o ambiente on-line, alcançando 98% das operações. Em 2024, o Pix somou 63,4 bilhões de transações, reforçando a redução do uso de dinheiro em espécie.

Ainda assim, o saque presencial continua relevante, sobretudo entre beneficiários de programas sociais atendidos pela Caixa Econômica Federal.

Caixa Econômica Federal: caixas eletrônicos

Nos terminais de autoatendimento da Caixa, os limites de saque variam conforme o perfil do cliente. O valor liberado por operação pode ficar entre R$ 500 e R$ 1.500.

Além do valor, há restrição quanto ao número de operações:

  • até três saques por dia, independentemente do montante retirado em cada um.

Poupança Caixa

Clientes que possuem conta poupança na instituição seguem a mesma regra quanto à quantidade de operações. É permitido realizar até três saques diários, o que possibilita dividir o valor em retiradas menores ao longo do dia, respeitando o limite de operações.

Caixa Tem: regras específicas

A poupança digital Caixa Tem, bastante utilizada para o pagamento de benefícios sociais, possui limites próprios para saque em dinheiro:

  • valor mínimo: R$ 20
  • valor máximo por operação: R$ 1.200

Saque na boca do caixa

No atendimento presencial dentro das agências da Caixa, o limite diário costuma ser mais elevado. Durante o horário regular, o valor pode chegar a até R$ 2.000, conforme o tipo de conta.

Já no período noturno, entre 23h e 5h, o teto de saque é reduzido para R$ 300, medida adotada como reforço de segurança.

Rede Banco24Horas

Os caixas eletrônicos da rede Banco24Horas seguem o mesmo padrão aplicado aos terminais da Caixa. Nesses equipamentos, o valor permitido por saque também varia:

  • entre R$ 500 e R$ 1.500 por operação, de acordo com a conta do cliente.

    Como sacar valores maiores

    Para necessidades específicas de valores mais altos, os bancos orientam procedimentos diferenciados:

    • até R$ 5 mil: saque permitido diretamente na boca do caixa, com cartão de débito;
    • acima de R$ 5 mil: é necessário contatar a agência com antecedência para informar o valor e agendar a retirada;
    • cheques acima de R$ 5 mil: a reserva deve ser solicitada na agência de origem do cheque.

    As regras buscam equilibrar a segurança dos clientes com a gestão do dinheiro disponível nos terminais, ao mesmo tempo em que refletem a transformação do sistema bancário brasileiro, cada vez mais voltado para o ambiente digital.

