DIGITALIZAÇÃO
Agências bancárias em extinção: 33% das unidades foram fechadas em 10 anos
Eram 23.154 unidades em 2015, número que caiu para cerca de 15.529 em 2025
Por Jair Mendonça Jr
Nos últimos dez anos, segundo dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o Brasil viu um terço de suas agências bancárias encerrarem as atividades. Para ser preciso, eram 23.154 unidades em 2015, número que caiu para cerca de 15.529 em 2025.
Febraban destaca que 82% de todas as transações realizadas em 2024 ocorreram por meio digital, sobretudo aplicativos e internet banking, evidenciando a consolidação do banco no celular como principal ponto de contato com o cliente.
Operações como saques, pagamentos e renegociação de dívidas, atualmente são feitas no próprio celular.
O setor defende que a digitalização permite ampliar a oferta de serviços e reduzir custos, mas entidades de defesa do consumidor alertam para a necessidade de suporte adequado durante a transição.
Leia Também:
Embora os grandes bancos caminhem para estruturas mais enxutas, cooperativas de crédito seguem na contramão. Cooperativas de créditos decidiram expandir a rede física para fortalecer o relacionamento presencial.
Órgãos como o Procon-BA ressaltam que, mesmo com o avanço digital, as instituições financeiras devem comunicar mudanças com antecedência, garantir atendimento acessível e manter canais para clientes que precisam de orientação presencial.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes