Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DIGITALIZAÇÃO

Agências bancárias em extinção: 33% das unidades foram fechadas em 10 anos

Eram 23.154 unidades em 2015, número que caiu para cerca de 15.529 em 2025

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

29/11/2025 - 18:25 h | Atualizada em 29/11/2025 - 22:02
Agência do Banco do Brasil em Salvador
Agência do Banco do Brasil em Salvador -

Nos últimos dez anos, segundo dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o Brasil viu um terço de suas agências bancárias encerrarem as atividades. Para ser preciso, eram 23.154 unidades em 2015, número que caiu para cerca de 15.529 em 2025.

Febraban destaca que 82% de todas as transações realizadas em 2024 ocorreram por meio digital, sobretudo aplicativos e internet banking, evidenciando a consolidação do banco no celular como principal ponto de contato com o cliente.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Antiga Caixa Econômica, na Pituba
Antiga Caixa Econômica, na Pituba | Foto: Jair Mendonça Jr/Ag A TARDE

Operações como saques, pagamentos e renegociação de dívidas, atualmente são feitas no próprio celular.

O setor defende que a digitalização permite ampliar a oferta de serviços e reduzir custos, mas entidades de defesa do consumidor alertam para a necessidade de suporte adequado durante a transição.

Leia Também:

Gigante da tecnologia fecha lojas nos shoppings de Salvador
Nubank não é banco? Empresa é obrigada a tomar atitude para seguir no Brasil
Famosa marca que fez sucesso no Brasil decreta falência e fecha 300 lojas

Embora os grandes bancos caminhem para estruturas mais enxutas, cooperativas de crédito seguem na contramão. Cooperativas de créditos decidiram expandir a rede física para fortalecer o relacionamento presencial.

Órgãos como o Procon-BA ressaltam que, mesmo com o avanço digital, as instituições financeiras devem comunicar mudanças com antecedência, garantir atendimento acessível e manter canais para clientes que precisam de orientação presencial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

banco digitalização

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Agência do Banco do Brasil em Salvador
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Agência do Banco do Brasil em Salvador
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Agência do Banco do Brasil em Salvador
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Agência do Banco do Brasil em Salvador
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x