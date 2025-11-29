Famosa marca que fez sucesso no Brasil decreta falência e fecha 300 lojas

Forever 21 declarou falência - Foto: Divulgação

A varejista de moda Forever 21, que se tornou um fenômeno global e fez grande sucesso entre adolescentes e jovens adultos ao desembarcar no Brasil, declarou falência e encerrou as atividades de cerca de 300 unidades nos Estados Unidos. O encerramento definitivo da marca foi decretado em junho deste ano.

Fundada em 1984, a Forever 21 cresceu rapidamente com o modelo fast fashion, atraindo o público jovem com preços baixos e roupas que seguiam as últimas tendências.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Contudo, essa mesma estrutura não se mostrou sustentável diante da evolução do mercado e da concorrência digital.

Fechamento no Brasil

A marca já enfrentava dificuldades financeiras significativas desde 2019, quando entrou em recuperação judicial nos EUA.

Na época, a empresa alegou a forte concorrência das lojas de rua e, principalmente, a ascensão do comércio digital como fatores de crise.

A varejista tentou usar a Lei de Falências dos EUA para se reestruturar e manter o controle de seus bens.

A Authentic Brands Group (ABG), que detém os direitos da marca, chegou a apostar em um modelo de negócios mais enxuto, focado em parcerias locais e vendas online. No entanto, o negócio não se mostrou rentável o suficiente para manter as operações globais.

A Forever 21 tinha presença em diversos continentes, como Ásia, Europa e América Latina.

No Brasil, onde possuía unidades em Salvador, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília, as lojas foram fechadas gradualmente entre 2019 e 2022, antes do decreto final de falência.