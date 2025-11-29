Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Famosa marca que fez sucesso no Brasil decreta falência e fecha 300 lojas

Ícone do 'fast fashion' que conquistou o público jovem, não resistiu à crise e ao avanço do comércio digital

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

29/11/2025 - 11:16 h
Forever 21 declarou falência
Forever 21 declarou falência -

A varejista de moda Forever 21, que se tornou um fenômeno global e fez grande sucesso entre adolescentes e jovens adultos ao desembarcar no Brasil, declarou falência e encerrou as atividades de cerca de 300 unidades nos Estados Unidos. O encerramento definitivo da marca foi decretado em junho deste ano.

Fundada em 1984, a Forever 21 cresceu rapidamente com o modelo fast fashion, atraindo o público jovem com preços baixos e roupas que seguiam as últimas tendências.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Contudo, essa mesma estrutura não se mostrou sustentável diante da evolução do mercado e da concorrência digital.

Fechamento no Brasil

A marca já enfrentava dificuldades financeiras significativas desde 2019, quando entrou em recuperação judicial nos EUA.

Na época, a empresa alegou a forte concorrência das lojas de rua e, principalmente, a ascensão do comércio digital como fatores de crise.

Leia Também:

Nova reviravolta impede aumento de limite do MEI
Paraguaçu Investimentos e HMC celebram parceria e aquecem os negócios
Santander fora do ar? Usuários reclamam de instabilidade: "Vou surtar"

A varejista tentou usar a Lei de Falências dos EUA para se reestruturar e manter o controle de seus bens.

A Authentic Brands Group (ABG), que detém os direitos da marca, chegou a apostar em um modelo de negócios mais enxuto, focado em parcerias locais e vendas online. No entanto, o negócio não se mostrou rentável o suficiente para manter as operações globais.

A Forever 21 tinha presença em diversos continentes, como Ásia, Europa e América Latina.

No Brasil, onde possuía unidades em Salvador, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília, as lojas foram fechadas gradualmente entre 2019 e 2022, antes do decreto final de falência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

falência Forever 21 Forever 21 falência loja de moda

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Forever 21 declarou falência
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Forever 21 declarou falência
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Forever 21 declarou falência
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Forever 21 declarou falência
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x