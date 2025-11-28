Santander fora do ar? Usuários reclamam de instabilidade: "Vou surtar"

Aplicativo do banco Santander - Foto: Shutterstock

A pagamento da primeira parcela ou parcela única do 13º salário começa a ser pago nesta sexta-feira, 28. No entanto, alguns trabalhadores estão com dificuldades para receber gratificação, principalmente, os clientes do Santander.

Isso porque clientes estão enfrentando problemas para acessar o aplicativo da instituição financeira, assim como realizar transações desde a manhã de hoje. As reclamações foram registradas na plataforma de monitoramento Downdetector.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O site já consta com mais de 700 pessoas que registraram o mesmo problemas até às 10h da manhã, às 12h17, as queixas foram reduziras a 47, para principalmente relacionados a falhas no Pix e indisponibilidade no login do app.

"Poxa, nosso aplicativo não está disponível no momento, mas já estamos trabalhando para resolver o quanto antes. Até lá, você pode utilizar o Internet Banking, Caixa Eletrônico, Agência ou Central de Atendimento 4004-3535 ou 0800-702-3535. Contamos com a sua compreensão!", diz uma das publicações do banco nas redes sociais.

Poxa, nosso aplicativo não está disponível no momento, mas já estamos trabalhando para resolver o quanto antes. Até lá, você pode utilizar o Internet Banking (https://t.co/RZ8OFHxcB8), Caixa Eletrônico, Agência ou Central de Atendimento 4004-3535 ou 0800-702-3535. Contamos com a… — Santander Brasil (@santander_br) November 28, 2025

O que dizem os internautas?

Um internauta usou o X (antigo Twitter) para criticar o banco. "Não creio que o @santander_br caiu no dia de pagamento meus Deus do ceuuuuuu eu vou surtar", disse.

Outra afirmou: "Santander parou de funcionar bem na hora que eu tava chegando em casa de aplicativo e tinha que pagar o motorista com pix pqp vai se fuder"