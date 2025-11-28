Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FATURAMENTO

Nova reviravolta impede aumento de limite do MEI

Existe a chance do projeto ser colocado em pauta novamente na próxima semana

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

28/11/2025 - 17:16 h
MEI pode sofrer alterações em breve.
MEI pode sofrer alterações em breve. -

A votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 60/2025 que prevê a criação do Super MEI foi adiada mais uma vez nesta semana. A apreciação da proposta que aumenta o limite anual do faturamento dos microempreendedores individuais de R$ 81 mil para R$ 140 mil estava prevista para a quarta-feira, 26, mas não aconteceu. É o segundo adiamento seguido da votação do projeto.

Leia Também:

MEI 2026: Receita agora cruza dados do CPF e CNPJ para limite de R$ 81 mil
Golpes no PGMEI: saiba como identificar sites falsos e evitar perdas
Empresários defendem que faturamento do MEI ultrapasse R$ 140 mil

O PLP atualmente tramita na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e com o novo adiamento não tem mais previsão para ser votado. Existe a chance de ser colocado em pauta novamente na próxima semana, mas a possibilidade é considerada remota.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que a decisão da CAE é terminativa. Ou seja, se aprovada, segue diretamente para a Câmara dos Deputados, a menos que haja recurso para votação em Plenário.

Alterações

O PLP 60/2025 de autoria da senadora Ivete da Silveira (MDB-SC), cria uma faixa intermediária de contribuição para os microempreendedores que faturam entre R$ 81 mil e R$ 140 mil brutos por ano, correspondente à alíquota de 8% sobre o salário mínimo mensal. De acordo com o texto, para os que ganham até R$ 81 mil, a alíquota permanece sendo 5% sobre o salário mínimo.

Segundo o relator Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), tais mudanças foram feitas para evitar impactos nas contas públicas. Ainda assim, ele destacou que o reajuste é necessário pelo motivo do valor estar congelado há 10 anos.

"A ampliação dos limites pode incentivar a formalização e aumentar a arrecadação no futuro", afirmou o senador.

Como é hoje?

Atualmente os MEIs que ultrapassam o limite de R$ 81 mil podem ser enquadrados em dois tipos de tributação:

  • Cenário 1 - Se faturamento bruto anual ficar entre R$ 81.000,01 e R$ 97.200,00, o equivalente a 20%, o DAS mensal é pago normalmente até dezembro. Em janeiro do ano seguinte, você paga um DAS complementar sobre o valor excedido e é desenquadrado para ME a partir de 1º de janeiro;
  • Cenário 2 - Se o seu faturamento ultrapassar os R$ 97.200,00, ou seja, mais de 20%, o desenquadramento é imediato e retroativo. Sua empresa será considerada uma ME desde o início do ano-calendário, e você terá que recalcular e pagar todos os impostos do ano com juros e multas, já nas regras da ME.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Comissão de Assuntos Econômicos faturamento microempreendedores Super MEI tributação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
MEI pode sofrer alterações em breve.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

MEI pode sofrer alterações em breve.
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

MEI pode sofrer alterações em breve.
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

MEI pode sofrer alterações em breve.
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x