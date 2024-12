Bancos terão que buscar e reaver dinheiro de vítimas de golpes

Devolução do dinheiro não livrará os envolvidos na transferência indevida das sanções - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou o projeto (PL 133/2022) que obriga bancos a tentarem devolver os recursos das vítimas de golpes e crimes envolvendo sistemas de pagamento, inclusive o Pix.

O PL, aprovado na quarta-feira, 4, altera o Código de Defesa do Consumidor, de 1990, estabelecendo obrigações para as instituições financeiras e órgãos de segurança e do Judiciário com o objetivo de recuperar valores extraviados e responsabilizar os responsáveis.

Segundo o texto, em caso de transferência indevida de recursos por qualquer meio de pagamento, os bancos e as autoridades competentes deverão tomar providências para identificar as instituições envolvidas e os recebedores dos recursos, para bloquear temporariamente os valores, caso ainda existam, e para restitui-los ao cliente lesado.

A devolução do dinheiro não livrará os envolvidos na transferência indevida das sanções cabíveis.

