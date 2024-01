BC pede PIX ao Tesouro de R$ 36,5 bi no dia 15 de janeiro | A TARDE

O Banco Central (BC) solicitou um ‘PIX’ de R$ 36,536 bilhões ao Tesouro Nacional para cobrir um rombo no balanço de 2022 devido à alta dos juros internos e as variações cambiais. O pagamento deve ser feito no dia 15 de janeiro. As informações são do colunista Gilberto Menezes Côrtes, do Jornal do Brasil (JB).

Naquele ano, o BC teve ganho de R$ 79,771 bilhões nas operações de “swap” cambial. Segundo informações do JB, quando o balanço é positivo, a instituição transfere os recursos ao Tesouro Nacional, excluindo uma remuneração de 1,5%. Com o resultado de um ganho de R$ 71,681 bilhões em 2021, o Banco Central transferiu esse valor ao Tesouro Nacional.

Isso deve interferir na conta fiscal de 2024. A ameaça também pode pressionar o Tesouro em 2025 devido o resultado das operações da Autoridade Monetária com as reservas cambiais e no mercado aberto de títulos federais

Segundo o balancete de setembro de 2023, “o Banco Central do Brasil apresentou resultado negativo de R$ 116,218 bilhões no período de janeiro a setembro de 2023. Vale destacar que a apuração do resultado ocorrerá em 31 de dezembro de 2023, na forma prevista pela Lei Complementar nº 179 e pela Lei nº 13.820”.