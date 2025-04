Bilionários brasileiros: quem são e como fizeram fortuna?

Eduardo Saverin é o brasileiro mais rico - Foto: AFP

A revista Forbes divulgou no último dia 1º de abril o tradicional ranking anual de bilionários do mundo. Ao todo, 55 brasileiros apareceram na lista de 2025. Ela inclui pessoas nascidas no Brasil, assim como as que fizeram carreira ou moram no país.

O brasileiro mais rico tem uma fortuna estimada em US$ 34,5 bilhões. Trata-se do cofundador do Facebook Eduardo Saverin. Vicky Safra, herdeira de Joseph, fundador do Banco Safra, é a segunda do ranking, com soma de US$ 20,7 bilhões em seus bens.

Quando falamos em âmbito mundial, Elon Musk é homem mais rico do mundo em 2025. Pelo ranking geral, o brasileiro mais endinheirado está na 51ª posição.

O perfil da elite econômica

A elite econômica brasileira conta com bilionários que somam cifras milionários a partir de negócios no agronegócio, bancos, varejo, entre outros.

Os pirncipais nomes da lista estão Jorge Paulo Lemann, um dos fundadores da 3G Capital e da AB InBev, a maior cervejaria do mundo, Rubens Ometto Silveira Mello, dono da Cosan, e André Esteves, um dos fundadores do BTG Pactual.

No varejo, aparecem integrantes da família Trajano, controladores do Magazine Luiza. Saverin é um dos poucos que foge do perfil comum dos bilionários, por ter ficado "poderoso" financeiramente a partir de uma empresa de tecnologia.

Outro importante nome da lista é Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos, o primeiro bilionário da economia verde no Brasil.

Quem são os 55 brasileiros bilionários, segundo a Forbes?

Eduardo Saverin — US$ 34,5 bilhões Vicky Safra — US$ 20,7 bilhões Jorge Paulo Lemann — US$ 17 bilhões David Velez — US$ 10,7 bilhões Carlos Alberto Sicupira — US$ 7,6 bilhões André Esteves — US$ 6,9 bilhões Fernando Roberto Moreira Salles — US$ 6,5 bilhões Miguel Krigsner — US$ 6,1 bilhões Pedro Moreira Salles — US$ 6,1 bilhões Alexandre Behring — US$ 5,7 bilhões João Moreira Salles — US$ 4,5 bilhões Walther Moreira Salles Junior — US$ 4,5 bilhões Jorge Mol Filho e família — US$ 4,4 bilhões Joesley Batista — US$ 3,8 bilhões Wesley Batista — US$ 3,8 bilhões Maurizio Billi — US$ 3,7 bilhões Alceu Elias Feldmann e família — US$ 3,3 bilhões José João Abdalla Filho — US$ 3,2 bilhões Mário Araripe — US$ 3 bilhões João Roberto Marinho — US$ 3 bilhões Roberto Irineu Marinho — US$ 3 bilhões Lírio Parisotto — US$ 2,5 bilhões Marcel Herrmann Telles e família — US$ 2,3 bilhões Alexandre Grendene Bartelle — US$ 2,2 bilhões Julio Bozano — US$ 2,1 bilhões Luciano Hang — US$ 2 bilhões Jayme Garfinkel e família — US$ 1,8 bilhão Guilherme Benchimol — US$ 1,7 bilhão Alfredo Egydio Arruda Villela Filho — US$ 1,7 bilhão Luiz Frias — US$ 1,7 bilhão Ilson Mateus e família — US$ 1,7 bilhão Sasson Dayan e família — US$ 1,5 bilhão Ana Lucia de Mattos Barretto Villela — US$ 1,5 bilhão Artur Grynbaum — US$ 1,5 bilhão Rubens Menin Teixeira de Souza — US$ 1,5 bilhão Rubens Ometto Silveira Mello — US$ 1,5 bilhão Carlos Sanchez — US$ 1,5 bilhão Eduardo Voigt Schwartz — US$ 1,5 bilhão Mariana Voigt Schwartz Gomes — US$ 1,5 bilhão Cristina Junqueira — US$ 1,4 bilhão José Roberto Ermirio de Moraes — US$ 1,3 bilhão Jose Ermirio de Moraes Neto — US$ 1,3 bilhão Daniel Feffer — US$ 1,3 bilhão Neide Helena de Moraes — US$ 1,3 bilhão Vera Rechulski Santo Domingo — US$ 1,3 bilhão Jorge Feffer e família — US$ 1,2 bilhão Lívia Voigt de Assis — US$ 1,2 bilhão Antônio Luiz Seabra — US$ 1,1 bilhão Jose Isaac Peres e família — US$ 1,1 bilhão Liu Ming Chung — US$ 1,1 bilhão Lucia Maggi e família — US$ 1 bilhão

Top 10 bilionários brasileiros mais ricos em 2025

Eduardo Saverin

Idade: 43 anos

Patrimônio estimado: US$ 34,5 bilhões

Onde mora: Singapura

Empresas que é dono: cofundador do Facebook; e cofundador e copresidente da B. Capital.

Eduardo Saverin nasceu em 1982 na cidade de São Paulo, mas foi criado nos Estados Unidos. Ele ajudou Mark Zuckerberg a fundar o Facebook, após se conhecerem na faculdade.

Atualmente o empresário vive em Singapura, com sua esposa e seu filho. Em 2024, o bilionário recebeu o título de brasileiro mais rico da história. Ele recebe forturnas de ações da Meta — controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp.

Além disso, Saverin é cofundador e copresidente da B. Capital, empresa de venture capital.

Vicky Safra

Idade: 72 anos

Patrimônio estimado: US$ 20,7 bilhões

Onde mora: Suíça

Aos 17 anos, Vicky Safra se casou com Joseph Safra, o homem que viria se tornar o banqueiro mais rico do mundo. A fortuna da família tem raízes na Síria. A empresa, porém, passou a fazer parte da história do Brasil em 1953, quando o pai de Joseph Safra, Jacob Safra, se mudou com a família para o país.

Em 1967, veio a fundação da Safra Financeira e, anos seguintes, com a compra de instituições financeiras. O Banco Safra se estabeleceu no Brasil em 1972. Joseph Safra morreu em 2020, aos 82 anos, por causas naturais.

Jorge Paulo Lemann

Idade: 85 anos

Patrimônio estimado: US$ 17 bilhões

Onde mora: Suíça

Jorge Paulo Lemann é um dos principais sócios da empresa de investimentos 3G Capital Partners, que aplica recursos na varejista e em outras empresas. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 26 de agosto de 1939, e se formou em economia em Harvard.

Ao longo da sua trajetória como empresário, ele comprou título da Corretora Garantia, onde conheceu os sócios Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira. O trio se tornou investidor de uma série de empresas, como Ambev e Lojas Americanas.

Ele passou a ser o acionista controlador da Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo. Lemann também possui participações na Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da rede canadense de cafés Tim Hortons.

Carlos Alberto Sicupira

Idade: 77 anos

Patrimônio estimado: US$ 7,6 bilhões

Onde mora: Suíça

Carlos Alberto Sicupira, conhecido apenas como Beto Sicupira, tem sua riqueza oriunda de ações na cervejaria AB InBev, com cerca de 3% de participação. Ele é um dos sócios da empresa de investimentos 3G Capital, ao lado de Lemann e Telles.

Sicupira nasceu no Rio de Janeiro, em 1º de maio de 1948. O empresário cursou administração de empresas na UFRJ e também tem especialização na Universidade de Harvard.

Ele criou a Fundação Brava, com o objetivo de investir em projetos de melhoria da gestão pública, e também é um dos investidores da Fundação Estudar, que oferta bolsas de estudo nas melhores universidades do mundo.

André Esteves

Idade: 56 anos

Patrimônio estimado: US$ 6,9 bilhões

Onde mora: Brasil

O banqueiro André Esteves, de 56 anos, teve uma carreira ascendente e adquiriu o controle do banco de investimentos Pactual, em que entrou como estagiário. Em 2006, vendeu o Pactual ao gigante banco suíço UBS por US$ 3,1 bilhões.

O bilionário ainda fez sucesso à frente de grandes negócios. Ele comprou parte do Banco PanAmericano, em 2011, e observou, em 2021, o BTG Pactual se tornar o maior acionista do Banco Pan, após adquirir a fatia que a Caixa Econômica Federal era detentora.

Fernando Roberto Moreira Salles

Idade: 78 anos

Patrimônio estimado: US$ 6,5 bilhõesFonte de riqueza: Banco Itaú

Filho de Walther Moreira Salles, fundador do Unibanco, o empresário é acionista do Itaú, juntamente com seus irmãos. A sua família conta com um nome bem famoso: Walter Sales, diretor do filme 'Ainda Estou Aqui'.

Pedro Moreira Salles

Idade: 65 anos

Patrimônio Líquido: US$ 6,1 bilhões (R$ 34,77 bilhões)

Fonte de riqueza: Banco Itaú

Assim como Fernando Roberto, Pedro Moreira também tem uma fortuna a partir das ações do Itaú.

Miguel Krigsner

Idade: 75 anos

Patrimônio Líquido: US$ 6,1 bilhões (R$ 34,77 bilhões)

Fonte de riqueza: O Boticário

Miguel Krigsner é um boliviano naturalizado brasileiro que dedicou quatro décadas à construção do Grupo Boticário.

Para a criação da empresa, ele colocou em prática o que estudou na graduação em Farmácia e Bioquímica na UFPR. Em 1977, o empresário abriu a primeira unidade de O Boticário em Curitiba.

Max Van Hoegaerden Herrmann Telles

Patrimônio Líquido: US$ 5,8 bilhões (R$ 33,06 bilhões)

Fonte de riqueza: Cervejaria Anheuser-Busch InBev

Max Van Hoegaerden Herrmann Telles tem participação na Anheuser-Busch InBev, fabricante de bebidas. A empresa faz parte da sociedade com Jorge Paulo Lemann e Carlos Sicupira.

Alexandre Behring

Idade: 58 anos

Patrimônio Líquido: US$ 5,7 bilhões (R$ 32,49 bilhões)

Fonte de riqueza: 3G Capital

O empresário é discreto mundo do private equity. Behring é formado em engenharia eletrônica e foi um dos fundadores da Modus OSI Tecnologias em 1989.

Ele ficou na sociedade até 1993 e, entre 1994 e 2004, foi parceiro da GP Investimentos, por meio da qual chegou ao comando da América Latina Logística (ALL). Atualmente está no conselho de administração da Restaurant Brands International, dona das redes Burger King e Tim Hortons.

João Moreira Salles

Idade: 63 anos

Patrimônio Líquido: US$ 4,5 bilhões (R$ 25,65 bilhões)

Fonte de riqueza: Banco Itaú

Um dos brasileiros bilionários é João Moreira Salles, também da mesma família de Walter Salles, é jornalista, editor, documentarista. Ele é herdeiro de família banqueira, cuja fortuna soma quase 21 bilhões de reais, de acordo com a lista global de biolionários da Forbes.

É possível começar do zero e se tornar um bilionário?

O processo para uma pessoa se tornar um milionário, de acordo com especialistas em finanças, exige disciplina, planejamento e persistência. A conquista por um patrimônio milionário leva tempo e pode chegar a quase 26 anos, a depender dos investimentos feitos.

A recomendação é que os investidores definam metas financeiras claras, crie um orçamento, controle seus gastos e aumente sua renda.