Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Bitcoin bate valor histórico no mercado ultrapassando mais de US$ 125

Até o momento a máxima do bitcoin era de agosto deste ano

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/10/2025 - 15:27 h
BItcoin apresenta nova alta histórica
BItcoin apresenta nova alta histórica -

A principal moeda digital do mundo, o bitcoin, cravou uma nova marca histórica neste domingo, 5, movimento que já era esperado no mercado, porém não há sinais de que o valor vai estagnar. A criptomoeda ultrapassou a marca dos US$ 125 mil nas primeiras horas do dia, valor que equivale a R$ 668,6 mil, pela cotação atual.

Por volta das 6h, no horário de Brasília, o bitcoin registrava uma valorização de 1,9%, em um recorte de 24 horas.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Aumento no valor

Depois de uma crescente no valor, a moeda apagou parte dos ganhos. Pelas 13h, a alta era de 0,8%, em 24 horas, segundo os dados da plataforma Coin Gecko.

Última máxima histórica

Até o momento, o maior valor alcançado pela criptomoeda foi cravada no dia 14 de agosto de 2025, onde o bitcoin bateu US$ 124,2 mil.

Historicamente, outubro é um mês no qual o mercado cripto tem forte valorização – ele é conhecido como “uptober” (“outubro para cima”, em tradução livre do inglês).

Leia Também:

Exclusivo! Gênio chinês da BYD que desbancou Elon Musk vem a Camaçari nesta semana
Banco Central ataca peça fundamental usada em golpe do Pix
Summit de Negócios Made in Bahia recebe presidente da CNI para discutir a indústria baiana no cenário nacional

Qual o motivo da alta?

De acordo com analistas, um dos motivos que explicam o alto valor das moedas digitais nos últimos dias é o impasse em torno do “shutdown”, que é a paralisação de vários setores da máquina governamental dos Estados Unidos.

As incertezas em torno do “shutdown” atraíram recursos antes alocados em títulos públicos para o setor privado, o que acabou favorecendo ativos como bolsas e criptomoedas.

Com isso, os especialistas projetam novas máximas históricas do bitcoin ao longo do mês, com chances da criptomoeda chegar a até US$ 130 mil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bitcoin economia Moeda Digital

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
BItcoin apresenta nova alta histórica
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

BItcoin apresenta nova alta histórica
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

BItcoin apresenta nova alta histórica
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

BItcoin apresenta nova alta histórica
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x