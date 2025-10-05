ECONOMIA
Bitcoin bate valor histórico no mercado ultrapassando mais de US$ 125
Até o momento a máxima do bitcoin era de agosto deste ano
A principal moeda digital do mundo, o bitcoin, cravou uma nova marca histórica neste domingo, 5, movimento que já era esperado no mercado, porém não há sinais de que o valor vai estagnar. A criptomoeda ultrapassou a marca dos US$ 125 mil nas primeiras horas do dia, valor que equivale a R$ 668,6 mil, pela cotação atual.
Por volta das 6h, no horário de Brasília, o bitcoin registrava uma valorização de 1,9%, em um recorte de 24 horas.
Aumento no valor
Depois de uma crescente no valor, a moeda apagou parte dos ganhos. Pelas 13h, a alta era de 0,8%, em 24 horas, segundo os dados da plataforma Coin Gecko.
Última máxima histórica
Até o momento, o maior valor alcançado pela criptomoeda foi cravada no dia 14 de agosto de 2025, onde o bitcoin bateu US$ 124,2 mil.
Historicamente, outubro é um mês no qual o mercado cripto tem forte valorização – ele é conhecido como “uptober” (“outubro para cima”, em tradução livre do inglês).
Leia Também:
Qual o motivo da alta?
De acordo com analistas, um dos motivos que explicam o alto valor das moedas digitais nos últimos dias é o impasse em torno do “shutdown”, que é a paralisação de vários setores da máquina governamental dos Estados Unidos.
As incertezas em torno do “shutdown” atraíram recursos antes alocados em títulos públicos para o setor privado, o que acabou favorecendo ativos como bolsas e criptomoedas.
Com isso, os especialistas projetam novas máximas históricas do bitcoin ao longo do mês, com chances da criptomoeda chegar a até US$ 130 mil.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes