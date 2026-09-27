BPC mudou com o salário mínimo: veja quem pode receber R$ 1.621 em 2026

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) passou a pagar R$ 1.621 por mês em 2026, acompanhando o novo valor do salário mínimo. A atualização também alterou, em reais, uma das principais referências usadas para saber quem pode receber o benefício.

Pela regra geral, a renda familiar mensal por pessoa deve ser de até um quarto do salário mínimo. Com o piso nacional em R$ 1.621, o valor corresponde a R$ 405,25 por integrante da família.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Isso significa que famílias que anteriormente ficavam acima da referência de renda podem passar a se enquadrar no critério em 2026. O valor, porém, não é o único requisito considerado para a concessão do BPC.

Quem tem direito ao BPC em 2026?

O BPC garante o pagamento mensal de um salário mínimo a dois grupos: idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade que atendam aos critérios previstos para o benefício.

Não é necessário ter contribuído para o INSS para solicitar o BPC, já que ele é um benefício assistencial, e não uma aposentadoria. Também por isso, o BPC não dá direito ao 13º salário e não gera pensão por morte.

Entre os principais critérios estão:

renda familiar por pessoa de até um quarto do salário mínimo;

idade mínima de 65 anos, no caso do BPC ao idoso;

deficiência comprovada por avaliação, no caso do BPC à pessoa com deficiência;

inscrição da família no Cadastro Único;

CPF de todos os integrantes do grupo familiar;

CadÚnico atualizado.

Em 2026, a inscrição ou atualização no Cadastro Único deve ter sido realizada há, no máximo, dois anos. A biometria também integra as exigências para o benefício.

Qual é a renda máxima para receber o BPC em 2026?

Com o salário mínimo de R$ 1.621, um quarto do piso nacional equivale a R$ 405,25. Na regra geral, portanto, a renda mensal por pessoa da família deve ser igual ou inferior a esse valor.

Para fazer o cálculo, é preciso somar os rendimentos considerados de todos os integrantes que fazem parte do grupo familiar para fins do BPC e dividir o resultado pelo número de pessoas.

Uma família com quatro integrantes e renda considerada de R$ 1.200 mensais, por exemplo, teria renda por pessoa de R$ 300. Nesse caso, estaria abaixo da referência de R$ 405,25.

Estar dentro do limite de renda, no entanto, não significa aprovação automática. Os demais requisitos do BPC também precisam ser atendidos.

Nem todo mundo que mora na casa entra na conta

Uma dúvida comum é considerar automaticamente a renda de todas as pessoas que vivem no mesmo endereço.

Para o BPC, existem regras específicas sobre quem integra o grupo familiar. Por isso, a composição usada pelo benefício pode não ser exatamente a mesma considerada em outros programas sociais.

O próprio Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social alerta que os conceitos de família e renda utilizados no BPC e no Cadastro Único não são idênticos. Assim, uma renda maior registrada no CadÚnico não significa, por si só, que o beneficiário perdeu o direito ao BPC.

Bolsa Família conta como renda para pedir BPC?

Esse é um ponto que ganhou importância em 2026. Com as regras introduzidas pela Lei nº 15.077/2024, o valor recebido pelo Bolsa Família passou a integrar o cálculo da renda no pedido do BPC.

Isso não significa, porém, que a família precise abrir mão do Bolsa Família antes de fazer a solicitação. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, beneficiários do programa podem continuar recebendo o pagamento enquanto o INSS analisa o pedido do BPC.

Como o Bolsa Família passa a compor a renda considerada no requerimento, o valor pode fazer diferença na análise do limite por pessoa.

BPC aumentou para R$ 1.621

O valor pago pelo BPC acompanha o salário mínimo nacional. Desde janeiro de 2026, o piso passou de R$ 1.518 para R$ 1.621. Com isso, os beneficiários do BPC também passaram a receber R$ 1.621 mensais.

A mudança também elevou, em valores nominais, a referência de renda equivalente a um quarto do salário mínimo.

A regra percentual não foi alterada: o parâmetro geral continua sendo 25% do salário mínimo por pessoa. O que mudou foi o valor em reais devido ao reajuste do piso nacional.

Como pedir o BPC?

O pedido pode ser realizado pelos canais oficiais do INSS. No caso da pessoa com deficiência, o serviço de solicitação está disponível de forma digital e não exige comparecimento inicial a uma agência do INSS. Durante a análise, porém, há avaliação dos critérios necessários à concessão.

Antes de solicitar o benefício, é importante conferir se os dados da família estão atualizados no Cadastro Único.

Quem tiver dúvidas sobre composição familiar, renda e atualização cadastral também pode procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.