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ECONOMIA

Brasileiros com mais de 60 anos ficam isentos do pagamento de 3 dívidas

Legislação garante alívio financeiro em impostos, saúde e transporte para preservar a renda e os direitos básicos dos idosos

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

21/03/2026 - 7:33 h

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Idosos possuem benefícios
Idosos possuem benefícios -

O envelhecimento no Brasil é acompanhado por uma rede de proteção legal que visa garantir dignidade e segurança financeira. Embora nem todos os benefícios sejam automáticos, o Estatuto da Pessoa Idosa e legislações municipais preveem mecanismos que podem zerar ou reduzir drasticamente o peso de contas essenciais no orçamento doméstico.

Especialistas reforçam que essas garantias funcionam como instrumentos de proteção social, evitando que o comprometimento excessivo da renda prejudique o acesso a direitos fundamentais.

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Conheça as três principais áreas onde a isenção de pagamentos é prevista:

1. Isenção de IPTU

Em diversas cidades brasileiras, idosos têm o direito de solicitar a isenção total ou parcial do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O benefício não é automático e depende de regras específicas de cada prefeitura.

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Geralmente, exige-se que o beneficiário tenha renda limitada (frequentemente até dois salários mínimos), utilize o imóvel como moradia própria e que o valor venal do bem esteja dentro de um limite estabelecido pelo município.

2. Gratuidade em medicamentos e insumos

O acesso à saúde é um dos pilares do Estatuto da Pessoa Idosa. A lei assegura o fornecimento gratuito de medicamentos, especialmente os de uso contínuo, além de próteses e órteses necessárias ao tratamento.

Caso o Poder Público não realize a entrega desses itens, a Justiça brasileira tem consolidado o entendimento de que o atendimento sem custo deve ser garantido de forma prioritária para quem tem mais de 60 anos.

3. Transporte público sem custo

A gratuidade nos serviços de transporte coletivo urbano e semiurbano é um direito federal para pessoas com 65 anos ou mais.

Em muitas cidades, como é o caso de capitais e grandes centros, leis municipais antecipam esse benefício para quem já completou 60 anos. Para garantir o acesso, basta a apresentação de um documento de identidade oficial com foto ou o cartão do idoso emitido pelo órgão de trânsito local.

Blindagem de aposentadorias

Além das isenções diretas, a lei brasileira cria uma "blindagem" sobre os rendimentos da terceira idade.

Aposentadorias e pensões são, via de regra, impenhoráveis para o pagamento de dívidas comuns. Isso significa que instituições financeiras ou credores não podem confiscar o benefício bancário do idoso, exceto em casos muito específicos, como o pagamento de pensão alimentícia.

Caso o idoso identifique cobranças indevidas ou encontre dificuldades para acessar esses direitos, órgãos como o Procon, a Defensoria Pública e as unidades de assistência social (CRAS) são os canais indicados para buscar orientações e suporte jurídico gratuito.

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Tags:

benefícios sociais direitos dos idosos isenção de dívidas Legislação Brasileira.

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