Brasileiros gastam mais de R$ 50 bi com apostas online | A TARDE

Brasileiros gastaram US$ 11,1 bilhões (R$ 54 bilhões) entre janeiro e novembro de 2023 com jogos e apostas online, as chamadas bets. A estimativa é da Folha de São Paulo, e divulgado pelo jornal, com base em dados do Banco Central (BC).

O valor corresponde a remessas feitas para empresas do setor que atuam no exterior. Outras operações estão na mesma conta do balanço de pagamentos, mas com a desagregação dos dados, é possível chegar a um volume aproximado pago nas transações envolvendo jogos e apostas.

Segundo o jornal, o valor estimado dos gastos com apostas, acumulado em 11 meses, é maior do que os recursos movimentados pelas exportações brasileiras de carne bovina em 2023. No ano passado, a venda do produto chegou a US$ 9,5 bilhões segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

Do total gasto por brasileiros com sites de apostas no exterior, US$ 11,1 bilhões, cerca de US$ 8,9 bilhões (R$ 43,3 bilhões) correspondem a recursos transferidos para formar o montante a ser rateado entre os vencedores –o valor apostado pelos jogadores. Outros US$ 2,2 bilhões (R$ 10,7 bilhões) referem-se à taxa de serviço retida pelos sites que operam as apostas.

A lei que libera sites de apostas esportivas está em vigor desde 2018, durante o governo Michel Temer (MDB). Em dezembro de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou parcialmente a regulamentação das apostas.